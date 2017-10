L'Under 21 si prepara al test contro il Marocco, Di Biagio: "Ci aiuterà a crescere"

vivo azzurro

Altra amichevole per l'Under 21: domani gli azzurrini sfideranno il Marocco al Paolo Mazza di Ferrara. Nel pomeriggio il ct, Luigi di Biagio, è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia. Andiamo a sentire le sue parole!

Un test importante per l'Italia che si prepara all'Europeo in programma nel 2019 proprio nel nostro paese: "C’è un entusiasmo incredibile attorno a noi, tante sono le manifestazioni d’affetto da parte dei cittadini che ci hanno seguito anche durante gli allenamenti. Per questo speriamo di fare una buona gara e di divertire il pubblico. Anche se il Campionato Europeo è ancora lontano, questa partita rappresenta una tappa di avvicinamento e, sebbene si tratti di un’amichevole, non sarà priva di stimoli per nessuno perché avremo comunque la possibilità di provare cose nuove".

Quello di domani sarà il primo confronto della storia fra queste due formazioni: "Proprio per questo sarà un test interessante, senza dubbio diverso dai precedenti. Abituati ad affrontare squadre europee, stavolta ci troveremo di fronte una squadra atipica. Sarà una bella esperienza che arricchirà il nostro percorso di crescita che, pur essendo ancora all’inizio, reputo già a buon punto".

Insieme al ct azzurro era presente anche il Sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani: "Voglio ringraziare la Federazione per aver scelto Ferrara come sede di questa gara. Siamo molto onorati di ospitare l’Under 21, è il riconoscimento al grande sforzo compiuto per realizzare questa iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune di Ferrara, la Spal e, ovviamente, la FIGC".

L’elenco dei convocati

Portieri: Emil Audero (Venezia), Mattia Del Favero (Juventus), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Bari), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella);

Centrocampisti: Federico Chiesa (Fiorentina), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Manuel Locatelli (Milan), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Spezia), Luca Valzania (Pescara);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Spal), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Favilli (Ascoli), Riccardo Orsolini (Atalanta), Vittorio Parigini (Benevento), Luca Vido (Atalanta)

