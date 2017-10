Portogallo-Svizzera in diretta, LIVE Qualificazioni Russia 2018 (20.45)

Buonasera a tutti da parte di Simone Cappelli e da tutta la redazione di Vavel Italia. Benvenuti alla diretta scritta live e online di Portogallo-Svizzera, indiscutibilmente il match clou dell'ultima serata dei gironi di qualificazione europei per i mondiali di Russia 2018.

Il calcio d'inizio previsto per le odierne 20.45 a Lisbona, nella casa del Benfica: l'Estadio Da Luz. Arbitro della sfida il turco Cuneyt Cakir. Con vittoria di casa, Portogallo al Mondiale e Svizzera agli spareggi; con pareggio o vittoria in trasferta, l'opposto.

Fonte immagine: Twitter @EuroQualifiers

Le due squadre sono prima e seconda nel gruppo B, gli elvetici sono a 27, mentre i portoghesi veleggiano tre punti più sotto, a 24: la differenza la fa lo scontro diretto alla prima giornata, vittoria per 2-0 della Svizzera con i gol di Embolo e Mehmedi.

Il Portogallo, da lì, non ha più perso: 8 vittorie in 9 gare contro le nove su nove degli svizzeri. I lusitani possono però contare su una miglior differenza reti, +26 contro +18, ragion per cui la loro necessità di vincere non è condizionata dai numeri. nessun 2-0 da ribaltare, bastan 3 punti.

Fonte immagine: Twitter @EuroQualifiers

Fernando Santos, cosciente di quanto la gara di stasera sia importante, aveva preservato nella trasferta di Andorra alcuni elementi importanti quali Cedric, Fonte, Joao Moutinho e soprattutto Cristiano Ronaldo: tutti diffidati, erano a rischio squalifica. Rientreranno stasera.

Ronaldo è comunque entrato nel secondo tempo e, tanto per cambiare, l'ha decisa lui. Stasera l'asso del Madrid sarà la punta della squadra, a fianco di André Silva, con Bernardo Silva a staccarsi dal centrocampo. Spazio anche per Danilo Pereira e Joao Mario.

Fonte immagine: Twitter @EuroQualifiers

Occhio ai cartellini anche per Vladimir Petkovic, che ha lasciato a riposo Rodriguez, Dzemaili e Mehmedi contro l'Ungheria (vittoria per 5-2). I sostituti di questi ultimi due, ovvero Frei e Zuber, han pure segnato, addirittura doppietta per l'ala dell'Hoffenheim, ma stasera non ci saranno.

Si torna infatti al 4-2-3-1 con i soliti noti, unico dubbio è Akanji che preme per giocare in difesa. Assente Behrami per infortunio, era in panchina con l'Ungheria. Davanti l'unica punta è Seferovic, Embolo si accomoderà in panchina.

Fonte immagine: Twitter @EuroQualifiers

Portogallo (4-4-2) - Rui Patricio; Cedric, Pepe, José Fonte, Eliseu; Bernardo Silva, Danilo Pereira, Joao Moutinho, Joao Mario; André Silva, Cristiano Ronaldo. All. Santos

