Qualificazioni Russia 2018 - Clamoroso in Nord America: Panama al Mondiale, Stati Uniti a casa!

Succede l'incredibile nell'ultima notte di Qualificazioni a Russia 2018 nel nord e nel centro america: gli Stati Uniti perdono, vengono superati e chiudono quinti nel girone, ovvero mancano la clamorosa qualificazione mondiale. Non succedeva dal 1986. Il roboante 4-0 con cui Pulisic e compagni soltanto pochi giorni fa avevano distrutto Panama non è bastato, o meglio, è stato sciupato.

Trinidad e Tobago - Stati Uniti 2-1

Nella notte infatti Team Usa è stato ospite sul campo di Trinidad e Tobago, modesta realtà già ultima in classifica da diverse giornate e con una sola vittoria all'attivo in 10 partite a fronte di otto sconfitte; ieri notte è arrivata anche la seconda W, ed ha messo fuori dai giochi gli Stati Uniti. La svirgolata nella propria porta di Omar Gonzalez dopo 17 minuti ha subito spaventato Bruce Arena e la situazione è precipitata alla svelta: 37' Alvin Jones da oltre trenta metri ha battuto nuovamente un incerto Howard con una cannonata all'angolino. In avvio di ripresa è servito il solito super-gol di Pulisic, stavolta con un destro potente e preciso dal limite, ma non è bastato: gli Stati Uniti non hanno mai dato l'impressione di crederci davvero, Foncette ha dovuto compiere giusto un paio di interventi. Finale 2-1, Usa fuori.

Panama - Costa Rica 2-1

Ha beneficiato al meglio della sconfitta degli avversari Panama, travolta dagli Usa poche notti fa, ma davanti nella classifica finale (13 punti contro 12). Decisiva la vittoria per 2-1 in casa con la Costa Rica. Venegas con un pallonetto in contropiede ha portato avanti gli ospiti nel primo tempo, poi nella ripresa è arrivata la super rimonta dei padroni di casa: al 53' Torres ribadisce in rete un azione confusa, l'arbitro convalida tra le proteste dei Ticos, che sostenevano - a ragione - che la palla non avesse varcato interamente la linea. Ci sarebbe stato piuttosto un rigore netto. Il Pallino del gioco è passato in mano a Panama, che con la sorte dalla propria parte ha iniziato a crederci e a due dal termine ha segnato il gol-qualificazione. Lancio lungo per Roman Torres, sforbiciata e palla in fondo al sacco. 2-1 e Panama al Mondiale, insieme a Messico e Costa Rica, già qualificate.

Whilst the heartbreak of the USA is evident, look at the emotion of Panama as they reached the World Cup with an 87th minute goal. Football. pic.twitter.com/A1nFzNi419 — Adam Joseph (@AdamJosephSport) 11 ottobre 2017

Honduras - Messico 3-2

E' rimasto al quarto posto soltanto per differenza reti l'Honduras, che sarà chiamato allo spareggio contro l'Australia: il 3-2 sul Messico non è bastato, il -1 di Panama ha avuto la meglio sul -6 honduregno. Partita pazza a San Pedro Sula, Oribe Peralta ha fatto 0-1 nel primo tempo al termine di un'azione molto ben costruita, ma l'incornata di Elis ha riequilibrato il punteggio. Prima del duplice fischio, però, spazio per il nuovo vantaggio della Tricolor, con Carlos Vela: imbucata di Herrera e gol dell'1-2. In avvio di ripresa ha subito preso forma il fortunoso 2-2, deviazione sulla schiena di Ochoa e palla in rete dopo il palo di Hernandez. Il gol che ha mandato l'Honduras agli spareggi lo ha firmato Quioto, un preciso destro all'angolino basso.

La classifica finale