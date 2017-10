Nasce la UEFA Nations League

Questa mattina, attraverso i proprio canali ufficiali, la UEFA ha ufficializzato la composizione dei quattro raggruppamenti in cui sono state divise le 55 Nazionali che prenderanno parte alla UEFA Nations League, la nuova competizione che prenderà il via da settembre del 2018. Una torneo, questo, da non sottovalutare ed importante visto che garantirà quattro posti per gli Europei che si disputeranno nel 2020. L'Italia, come previsto, è nella divisione A con Germania, Portogallo, Belgio, Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Islanda, Croazia e Olanda che ha scalzato il Galles in extremis. Vediamo il regolamento completo e le partecipanti dei quattro raggruppamenti.

LEGA A

Le Nazionali partecipanti, sopra elencate, verranno suddivise in quattro gruppi da tre, con le vincenti dei rispettivi gironi che accederanno alla fase finale della UEFA Nations League (che comprende semifinali, finale terzo posto e finalissima primo posto) che si giocherà nel giugno 2019 per decretare la nazionale vincitrice della competizione. La nazione ospitante della fase finale verrà scelta nel dicembre 2018 tra le quattro finaliste. Le quattro ultime dei gironi retrocederanno nella Lega B per l'edizione del 2020. Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020, giocheranno gli spareggi nel marzo 2020 per un posto nella fase finale del torneo continentale.

LEGA B

Al secondo raggruppamento, invece, prenderanno parte Austria, Galles, Russia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Repubblica d'Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Irlanda del Nord, Danimarca, Repubblica Ceca e Turchia. Anche in questo caso le squadre verranno suddivise in quattro gruppi da tre; le quattro vincitrici dei gironi verranno promosse nella Lega A, mentre le quattro ultime retrocederanno nella Lega C della prossima edizione della competizione che si giocherà nel 2020. Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020, giocheranno gli spareggi nel marzo del 2020 per un posto nella fase finale.

LEGA C

Nel terzo raggruppamento, invece, ci saranno Ungheria, Romania, Scozia, Slovenia, Grecia, Serbia, Albania, Norvegia, Montenegro, Israele, Bulgaria, Finlandia, Cipro, Estonia e Lituania. Le squadre verranno suddivise in un girone da tre e tre da quattro. Le quattro vincitrici dei gironi verranno promosse in Lega B, mentre le quattro ultime retrocederanno in Lega D per l'edizione del 2020. Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020, giocheranno gli spareggi nel marzo 2020 per un posto nella fase finale.

LEGA D

Nell'ultimo raggruppamento saranno presenti Azerbaigian, Macedonia, Bielorussia, Georgia, Armenia, Lettonia, Isole Far Oer, Lussemburgo, Moldavia, Kazakistan, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino e Gibilterra. Le squadre verranno suddivise in quattro gruppi da quattro, con le quattro vincenti dei gironi che verranno promosse nella Lega C per l'edizione del 2020. Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020, giocheranno gli spareggi nel marzo 2020 per un posto nella fase finale.

La UEFA ha poi comunicato il calendario della Nations League che si strutturerà in questo modo:

Sorteggio fase a gironi*: 24 gennaio 2018 a Losanna

Prima giornata: 6–8 settembre 2018

Seconda giornata: 9–11 settembre 2018

Terza giornata: 11–13 ottobre 2018

Quarta giornata: 14–16 ottobre 2018

Quinta giornata: 15–17 novembre 2018

Sesta giornata: 18–20 novembre 2018

Sorteggio fase finale: inizio dicembre 2018

Fase finale: 5–9 giugno 2019

Sorteggio spareggi UEFA EURO 2020: 22 novembre 2019

Spareggi: UEFA EURO 2020: 26–31 marzo 2020



*Nota: Russia e Ucraina non saranno sorteggiate nello stesso girone. Lo stesso criterio sarà applicato per Armenia e Azerbaijan se al momento del sorteggio dovessero vigere le attuali decisioni del Comitato Esecutivo UEFA.