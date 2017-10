Real Madrid - Tottenham in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Si gioca al Santiago Bernabeu, impianto da 81.000 mila posti a sedere situato a Madrid.

Diretta live Real Madrid - Tottenham

Pochettino sceglie il 3-4-2-1. In porta Lloris, trittico difensivo formato da Sanchez, Anderweireld e Dier. Dembele e Winks mediani, con Vertoghen ed Aurier a tutta fascia. Davanti, Son ed Eriksen a supporto di Kane.

Il Tottenham ricama la solita stagione da superstar, ma non troppo. La squadra di Pochettino ha lasciato per strada alcuni punti importanti, spianando la strada alle due potenze di Manchester. Il City dista comunque solo 5 punti, ed il sogno titolo può continuare ad essere coltivato. In Champions, le vittorie con Borussia Dortmund ed APOEL Nicosia l'hanno catapultata a 6 punti, a pari merito con il Real Madrid. Il match di stasera certifica uno snodo cruciale.

Allenamento Tottenham - Fonte: tottenhamhotspur.com

Pochettino: "E' fantastico giocare con il Madrid in Champions. Credo che sarà un match difficile, ma allo stesso modo sarà una sfida per mostrare le nostre qualità. Giocheremo da Tottenham, con la nostra identità."

Zidane vara il 4-2-3-1. In porta Navas, difesa composta - destra verso sinistra - da Hakimi, Varane, Ramos, Marcelo. Trittico di centrocampo formato da Modric, Casemiro e Kross; Isco dietro a Benzema e Ronaldo.

Partita da grande favorita e possibile schiacciasassi, il Real Madrid è stato costretto a rivedere i suoi piani in campionato. Due pareggi nelle prime due giornate - Valencia e Levante - più la sconfitta contro il Betis. Numeri che hanno favorito il Barcellona, scappato lesto in testa alla Liga. Grazie al pareggio dei blaugrana contro l'Atletico Madrid e la contemporanea vittoria del Real ai danni del Getafe, i campioni d'Europa in carica sono 3^ a -5 dalla vetta. In Champions, discorso differente. Gli uomini di Zidane sono a punteggio pieno grazie alle rotonde vittorie con APOEL Nicosia e Borussia Dortmund.

Zidane in conferenza stampa

Allenamento Real - Fonte: realmadrid.com

Sono quattro i precedenti totali tra Real Madrid e Tottenham. I primi due nell'allora Coppa Uefa, nel 1985. Erano i quarti di finale ed un autogol di Perryman decise la doppia sfida ad appannaggio del Real Madrid. Le due compagini si affrontarono di nuovo nel 2011, dominio Real. I Blancos blindarono la semifinale già all'andata, tra le mura amiche, con la doppietta di Adebayor e le marcature di Di Maria e Ronaldo. Al ritorno, 0-1 firmato Ronaldo.

La preview della gara, offerta dalla nostra redazione.

Arbitra Szymon Marciniak coadiuvato da Sokolnicki e Listkiewicz, quarto uomo Siejka. Addizionali si porta i signori Raczkowski e Musial