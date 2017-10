Cristiano Ronaldo: "L'era Messi-Cristiano è solo all'inizio"

Il 2017 incredibile di Cristiano Ronaldo non accenna minimamente a placarsi anzi ieri, a Londra, il portoghese si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il The Best FIFA Men's Player precedendo Leo Messi e Neymar Jr. Questo premio, l'ennesimo nella carriera del fuoriclasse portoghese, dovrebbe essere l'anticamera del quinto Pallone D'Oro che permetterà a Cristiano di eguagliare Messi. Una rivalità spettacolare che dura da dieci anni e che, secondo l'attaccante del Real Madrid, è solo all'inizio: "Non sono in competizione con Leo. Giochiamo nella stessa epoca. Lui è fortissimo, ma io sono felice perché gioco nel Real Madrid, il miglior club del mondo e ho l'opportunità di dimostrare che sono al massimo. Vedremo in futuro che cosa può succedere. La fine di un'era? Ma se abbiamo appena cominciato!"

In effetti è impossibile dare torto a Ronaldo e i numeri di entrambi i giocatori lo dimostrano: in due hanno realizzato 1209 reti tra club e Nazionale ma è solo l'inizio visto che sommando i trofei di entrambi potremmo aprire un museo infinito. Sono cinquantasei i trofei totali tra cui figurano dieci Palloni D'Oro (Ronaldo lo riceverà tra qualche settimana), quattro Scarpe D'Oro a testa, quattro Champions League a testa e tanti altri che potrebbero occupare tre ore solo per scriverli. Tornando a Ronaldo, il suo biennio 2016-2017, come detto, è stato quasi irripetibile con due Champions League, l'Europeo con il Portogallo, il Mondiale per Club, due Supercoppe Europee e tutti i trofei individuali messi a disposizione da FIFA e UEFA.

Una fame di vittorie e trofei per lui che ieri, sul palco, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo esser stato premiato da Maradona e Ronaldo: "Grazie a tutti per aver votato per me, grazie anche a Messi e Neymar per essere qui, ha detto il portoghese dopo l'assegnazione del premio. Ringrazio il Real Madrid, il mio tecnico, il presidente. Devo ringraziare tutti. Sono felice, è un grande momento per me. Senza il duro lavoro il talento non basta. Grazie a tutti i miei tifosi in tutto il mondo. Credo di aver detto tutto, è grandioso essere qui con questi giocatori fantastici". Inizio di stagione, però, a due facce per Ronaldo che in campionato ha realizzato un solo gol in cinque partite mentre in Champions, il suo habitat naturale, ha gonfiato la rete cinque volte in tre partite. Domenica tornerà in campo col Girona per riprendere la marcia e sbriciolare altri record con la maglia del Madrid.