Bundesliga - Dortmund sciupone: è 0-0 contro il Colonia. Terzo posto sempre più in bilico

Borussia Dortmund e Colonia non vanno oltre lo 0-0. I padroni di casa sono stati sciuponi di fronte al portiere, incapaci di finalizzare le numerose occasioni da goal capitate. Buon pareggio per il Colonia che sale a quota 42 punti in classifica, a -3 dal Werder Brema sesto. Punto inutile per la squadra di Tuchel, compagine che nella giornata di domani potrebbe lasciare la poltrona del terzo posto all'Hoffenheim. Secondo posto? Troppo tardi, nonostante lo 0-0 del Lipsia contro l'Ingolstadt, anche se la matematica lascia gli scenari ancora aperti.

LE SCELTE - Thomas Tuchel opta per un 4-2-3-1, trasformabile anche in un 4-3-3. Scelte importanti dell'ex tecnico del Mainz che preferisce lasciare in panchina sia Dembele che Guerreiro, a discapito di Pulisic e Schmelzer. Stoger, invece, se la gioca con il tridente pesante. All'interno dell'undici titolare vi sono tanti ex, tra i quali Subotic, Jojic e Bittencourt.

PRIMO TEMPO - Il Borussia Dortmund inizia con il piede giusto, dimostrando prontamente di voler vincere questa importante partita. Al 15' minuto è Aubameyang ad assaporare la gioia del goal ma, sfortunatamente per lui, si fa trovare in posizione irregolare. Al 16' è il giovanissimo Weigl a sfiorare il goal con un colpo di testa che termina a lato di qualche centimetro. Poco più tardi è il turno dell'altro gioiellino di Dortmund, Christian Pulisic, che accarezza il palo di destra dopo un tiro dal limite dell'area ben eseguito. Al 27' minuto c'è una ghiotta opportunità sui piedi di Reus, con il tiro del tedesco che termina di poco alto sopra la traversa. Da sottolineare l'ottimo assist di Aubameyang. Due minuti dopo, il Colonia si affaccia e si rende pericoloso con l'ex Jojic, ma il serbo non riesce a finalizzare nonostante la giocata di Rudnevs che gli ha fornito una palla d'oro. Al 34' altro goal annullato ai padroni di casa, questa volta con Reus che viene pescato in fuorigioco. La prima frazione si chiude sullo 0-0, con il Borussia Dortmund che avrebbe meritato il goal del vantaggio. Colonia timido e chiuso, poco propositivo in fase offensiva.

SECONDO TEMPO - La seconda frazione di gioco si apre con una ghiotta occasione da goal per Reus, ma l'attaccante di Tuchel si fa ipnotizzare da un reattivo Horn. Poco dopo è il turno di Schmelzer, con il terzino che ha provato la fortuna dalla lunga distanza: tiro nel sette e ben indirizzato, ma l'estremo difensore del Colonia respinge alla grande confermandosi uno dei migliori portieri della Bundesliga. Al 67' entra Dembele e nell'arco di pochi secondi riesce ad impegnare Horn con un tiro indirizzato nell'angolino: ottima risposta dell'estremo difensore avversario. Poco più tardi c'è da registrare l'ennesima palla goal gettata per aria dal Borussia Dortmund con Aubameyang, con la conclusione del classe '89 che sfiora il palo. I ragazzi di Tuchel comandano il gioco, ma non riescono a buttarla dentro nonostante una lunga serie di tentativi. Nei minuti finali è Guerreiro ad andare vicino al goal con un colpo di testa respinto in maniera straordinaria da Horn, autentico eroe e protagonista della giornata. Il match termina a reti bianche, ma il Borussia ha avuto tante occasioni per vincere. Punto importante per il Colonia che continua a sperare per un posto in Europa League.