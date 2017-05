Il Wolfsburg scaccia la paura e resta in Bundesliga: Braunschweig battuto 0-1 anche al ritorno

Sceglie il giorno migliore Vieirinha per tornare a segnare dopo diciotto mesi. Il portoghese decide il ritorno del playout di Bundesliga in favore del suo Wolfsburg, che vince 0-1 anche sul campo del Braunschweig, dopo aver conseguito la W anche nella gara d'andata con lo stesso risultato. I lupi riescono a conquistare senza enormi grattacapi la permanenza nella massima serie, ringraziando il proprio numero otto. L'Eintracht rimane in seconda divisione, con pochi rammarichi, avendo trovato di fronte una squadra semplicemente più forte.

Il portoghese, autore del pesantissimo gol dello che gira e decide la partita, trova campo al posto dell'acciaccato Ntep ed è l'unica novità nell'undici rispetto all'andata. Non recuperano gli altri infortunati, Ricardo Rodriguez su tutti. Cambia diversi elementi Lieberknecht dal centrocampo in su, entrano Khelifi e Schonfeld al posto di Moll e Onel Hernandez, entrambi in panchina, dove non c'è Kumbela a causa di un problema fisico rimediato quattro giorni fa. Si abbassa Omladic ad affiancare Boland.

Fonte immagine: Twitter @bundesliga_de

Parte meglio il Braunschweig in un primo tempo scialbo, in cui le squadre risultano piuttosto imbrigliate e incapaci di costruire vere e proprie azioni da gol, sulla falsariga del secondo tempo del match d'andata. Dopo un tentativo di Didavi, risponde Nyman con una conclusione in piena area che Casteels para in qualche modo. Bisogna attendere oltre la mezz'ora per trovare un'altra occasione degna di nota, stavolta a firma di Gerhardt, il cui sinistro da dentro l'area viene respinto da Fejzic, il quale deve ripetersi anche su Luiz Gustavo. L'ultima parola potrebbe averla Reichel, che sceglie però di calciare alle stelle da buona posizione.

In avvio di ripresa, però, il Wolfsburg sfonda e trova la porta. Malli passa in mezzo a due in area raccogliendo il suggerimento di Trasch, Fejzic compie un mezzo miracolo nel respingere con un piede, ma la palla finisce nella zona di Vieirinha, che dal limite scaglia un destro potentissimo che si insacca nel sette: 0-1 al 49' e lupi che tirano il fiato. Subisce il contraccolpo l'Eintracht, mentre Jonker vede i suoi giocare sul velluto e acquisire sicurezza passaggio dopo passaggio; Reichel con un sinistro da buona posizione prova a minarla, la palla è però di nuovo alta sopra la traversa.

Vieirinha with an absolute rocket to make it 1-0 (2-0 agg) in the Bundesliga Relegation Playoff pic.twitter.com/wgiuq8YOF3 — AFCDavid (@_AFCDavid) 29 maggio 2017

Dopo il leggero brivido, i verdi di Sassonia tornano a spaventare nell'area avversaria, soprattutto cavalcando la verve di un frizzante Yunus Malli, che prova di nuovo a seminare il panico in area di rigore senza riuscire a trovare la via del gol per la reattività di Fejzic. Poco prima aveva crossato un pallone intrigante Mario Gomez, nessuno però ha pensato di gettarsi sul suo tocco. Si scatena anche del nervosismo, il Braunschweig perde la testa e finisce anche in 10 per l'espulsione di Sauer (doppio giallo), rischiando pure di capitolare sul tocco ravvicinato di Wollscheid, comunque annullato per un netto fuorigioco del centrale.

Malli, Gomez e Luiz Gustavo vanno a un nulla dal gol del raddoppio, soprattutto il brasiliano riesce a mandare alto da pochi passi. Termina dunque solo 0-1, tanto basta per far tornare il sorriso, forse l'unico della stagione, al Wolfsburg, che si salva. Resta in 2.Bundesliga il Braunschweig.