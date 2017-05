Bundesliga - Dortmund: Tuchel saluta dopo due anni, si ferma ancora Reus

Source photo: videogiochi.com

Thomas Tuchel non è più l'allenatore del Borussia Dortmund. Ad annunciarlo, nella mattinata di oggi, il CEO del club Hans-Joachim Watzke e il ds Michael Zorc. Una decisione condivisa anche dal tecnico dei gialloneri, che abbandona la società tedesca dopo due anni. Una notizia non troppo inattesa nemmeno dopo il successo del Dortmund nella coppa di Lega, che ha visto i gialloneri superare in maniera decisa l'Eintracht Francoforte. Tra i nomi più quotati, Lucien Favre e Paulo Sousa, ormai lontani da Nizza e Fiorentina.

Divenuto la prima guida del Borussia nel 2015, dopo la felice parentesi di Jurgen Klopp, il tecnico di Krumbach ha conquistato solo un trofeo, impressionando comunque per l'equilibrio tattico che ha saputo dare ai suoi. Reduce da una positiva scorsa stagione, Tuchel non si è ripetuto, agguantando in extremis un posto in Champions League ed abbandonando prematuramente la competizione europea, cedendo le armi al sorprendente Monaco. Certo, i violenti episodi dell'andata hanno sicuramente condizionato la sfida, che ha comunque messo in mostra tutti i limiti del collettivo giallonero.

Oltre all'addio del proprio allenatore, un'altra brutta notizia ha scosso l'ambiente del Borussia. C'è da registrare, infatti, l'ennesimo infortunio di Marco Reus, fermatosi per una rottura parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Costretto ad abbandonare i sogni mondiali proprio a causa dello stop, nel 2014, la colonna del Dortmund dovrà fermarsi per circa tre mesi, progettando l'ennesima ripartenza per dare, ancora, la massima disponibilità al suo club. Il tedesco si allenerà in estate, confidando in un pronto, e si spera definitivo, recupero.