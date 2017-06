Bayern Monaco, il Manchester United pensa a Renato Sanches | www.gazzamercato.it

Reduce da una stagione tutt’altro che positiva con la maglia del Bayern Monaco – 25 presenze in totale, solo 9 da titolare, e nessun goal segnato -, Renato Sanches ha dovuto digerire anche l’eliminazione del suo Portogallo dall’Europeo Under 21 in Polonia, nonostante il successo per 4-2 sulla Macedonia nell’ultima gara della fase a gironi. “A livello personale non sono al top fisicamente, è un ostacolo che devo superare. Lavorerò duro nelle prossime settimane, ma tutti i giocatori hanno momenti di alti e bassi” ha commentato al termine del match il centrocampista, dopo non aver impressionato particolarmente in nessuna delle tre presenze nella rassegna continentale.

Finite le vacanze, Sanches tornerà in Germania ma probabilmente non ci resterà: Carlo Ancelotti non sembra intenzionato a puntare su di lui e l’acquisto di Corentin Tolisso ne è una prova. Dunque, spazio alle proposte dall’estero per ingaggiare il talentino, pagato dai bavaresi 35 milioni di euro meno di 12 mesi fa; anche per via dell’investimento notevole, il club tedesco non si priverà di lui a titolo definitivo ma cercherà una soluzione temporanea in modo da offrire al ragazzo la chance di rivalutarsi in un calcio diverso.

Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento da parte della Juventus, approfittando dei dialoghi aperti per Douglas Costa per cercare informazioni anche su Sanches puntando magari su un’operazione in stile Coman a parti invertite, mentre è di oggi la notizia, riportata dalla rivista tedesca Kicker e ripresa dalla stampa inglese, della volontà del Manchester United di presentare un’offerta per il connazionale del tecnico Josè Mourinho: le voci raccontano di un iniziale proposta da 23 milioni di sterline alla quale però difficilmente il Bayern potrebbe dire di sì; più probabile che si passi ad una trattativa per un prestito, che i bavaresi ascolterebbero più volentieri. Lo Special One, viste le difficoltà ad arrivare a Nemanja Matic, punta ad avere un centrocampo dinamico formato da Herrera, Pogba ed appunto Renato Sanches.