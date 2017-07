Bayer Leverkusen - Parla Voeller: "Leno? Resta con noi"

Bernd Leno in azione in Champions League con il Bayer Leverkusen. | fantagazzetta.com

Prosegue la caccia al portiere del Napoli. La lista di Giuntoli per l'uomo nelle sue idee da affiancare a Pepe Reina - che si sta avvicinando al rinnovo - avrà però, da oggi, un nome in meno nella lunga lista dei possibili obiettivi di mercato, perchè questo estremo difensore è stato blindato dal suo club attuale.

L'identikit è quello di Bernd Leno. Il portiere tedesco, che ha recentemente debuttato con la propria nazionale, è ormai dal 2011 il titolare del Bayer Leverkusen, e negli anni si è affermato come uno dei tanti ottimi prodotti della scuola teutonica degli estremi difensori, in grado di garantire oltre che un ottimo numero di parate una qualità nel gioco coi piedi che avevano sollecitato l'interesse di Maurizio Sarri, particolarmente attento sotto questo aspetto. Tuttavia, l'ex attaccante della Roma ora direttore sportivo delle aspirine Rudi Voeller ha oggi fatto chiarezza sull'intera vicenda ai microfoni di Express, confermando che "Il Napoli ha manifestato interesse per Leno, ma Bernd resta con noi". Il motivo di questa decisione è semplice: "Abbiamo già ceduto calciatori per più di 40 milioni di euro. L'operazione non si farà al 100%". Una porta chiusa, chiusissima, per un giocatore che era stato anche accostato al Milan prima che si risolvesse il caso Donnarumma: d'altronde il club non ha bisogno di cedere per motivi economici ed è perciò molto tranquillo quando si tratta di gestire delle uscite.

Non c'è neanche un minimo spiraglio dunque per i partenopei, dopo che la clausola rescissoria presente nel contratto dello stesso classe 1992 (che era pari a 20 milioni di euro, una cifra alta ma accessibile per le casse azzurre) è scaduta nel mese scorso. Anche gli altri club che avevano messo Leno nel mirino dovranno cambiare obiettivo: lui, a meno di clamorose sorprese, resterà in Bundesliga per un'altra stagione.