Niente Milan per James Rodriguez: a breve andrà al Bayern Monaco

James Rodriguez è uno dei giocatore che all'improvviso risulta tra i più richiesti sul fronte del calciomercato. Sono diverse le pretendenti per l'acquisto del più cristallino talento del calcio colombiano, il quale dopo un arrivo in pompa magna al Real Madrid sembra essere ormai diventato uno dei tanti tra le fila della formazione guidata da Zinedine Zidane. E proprio per lo scarso minutaggio - almeno in relazione alle qualità del giocatore sudamericano - ottenuto nelle ultime due stagioni in seno alla Casada Blanca, il numero 10 delle merengues sta pensando al trasferimento, e la voce non è passata inascoltata in giro per l'Europa. Stando alle voci che circolano ormai da diversi giorni, abbiamo contato almeno cinque squadre pronte a darsi da fare per regalare ai propri tifosi l'acquisto di Rodriguez, ma a quanto pare ce n'è una pronta a spodestare tutte le altre rivali. Parliamo del Bayern Monaco, squadra che mantiene sempre un certo fascino in sede di calciomercato, e che nelle ultime ore sembrerebbe aver fatto uno scatto decisivo per mettere le mani su James.

Questo è almeno quel che viene riportato dai media colombiani, con l'emittente televisiva Caracol Television che fa sapere di un'offerta che sta per essere recapitata da emissari del club bavarese alla dirigenza del Real Madrid, per riuscire a concludere in tempi brevi l'arrivo di Rodriguez alla corte di Carlo Ancelotti. In queste ore, tra l'altro, il club neo-campione di Germania sta per completare la trattativa che porterà Douglas Costa a vestire la maglia della Juventus. Un'operazione che favorirebbe proprio l'arrivo del colombiano in Baviera per due motivi: il primo è di natura tecnica, visto che James andrebbe a colmare il vuoto lasciato nelle rotazioni proprio dall'ala brasiliana; il secondo è di natura economica, visto che il denaro che il Bayern Monaco percepirà dai bianconeri per la cessione dell'ex giocatore dello Shakhtar Donetsk verrebbe subito investito per l'acquisto del numero 10 della Cafetera.

Il Bayern Monaco, dunque, è pronto a scalzare la folta concorrenza che si era venuta a creare per l'acquisto di James Rodriguez. In primis sembravano essere il Paris Saint Germain e il Manchester United le formazioni principali accreditate a mettere le mani sul giocatore sudamericano, con i parigini che puntavano sul suo ritorno in Francia dopo l'esperienza poco gratificante per lui tra le fila del Monaco. Si è parlato anche di un presunto inserimento da parte del Milan, con i rossoneri che avrebbero valutato anche l'ipotesi di un clamoroso scambio con Donnarumma qualora non fosse arrivato l'accordo con l'entourage del portiere per il rinnovo del contratto. Infine, nelle scorse ore a James era stato accostato anche il Liverpool, con la stampa di Oltremanica che parlava di un contatto tra il Real Madrid e i Reds: i blancos avrebbero proposto il proprio numero 10 alla compagine guidata da Jurgen Klopp, proponendo per la cessione una cifra di ben 75 milioni di euro, che ovviamente il club del Merseyside ha ritenuto eccessiva. Ora, invece, James sembra pronto per lo sbarco in Baviera, anche se per il momento le cifre non sono emerse.