Bayern Monaco - Pronto il rinnovo per Vidal

Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco. | performgroup.com

La straordinaria campagna acquisti del Milan, fra le tante cose, ci ha dimostrato una sacrosanta verità: quando non ci sono problemi economici, l'appeal di certe squadre è ancora un qualcosa che attrae anche giocatori di primo livello. Dall'altra sponda di Milano, i tifosi dell'Inter, utilizzando lo stesso ragionamento, sognavano fra i loro possibili colpi di mercato l'arrivo di un centrocampista del livello di Arturo Vidal. Tuttavia, non ci sono buone notizie in questo senso per i tifosi nerazzurri.

Il Bayern Monaco - la società che detiene il cartellino dell'ex Juventus - sta infatti cautelandosi da questa possibilità di addio del cileno, che praticamente significherebbe perdere la coppia mediana titolare della scorsa stagione, dopo l'addio di Xabi Alonso. Secondo quanto riportato dalla Bild, quotidiano tedesco da sempre parecchio attento e preciso sulle questioni riguardanti il club campione di Germania, i bavaresi starebbero preparando un rinnovo del contratto del centrocampista sudamericano, già attualmente importante sotto l'aspetto economico (da 7,8 milioni di euro annui), ma in scadenza a giugno 2019. L'offerta sarebbe da circa 10 milioni totali per stagione, comprensivi di bonus, e di fatto blinderebbe il calciatore fino al 2021 garantendogli uno stipendio formidabile all'ultimo contratto di primo livello in carriera (ricordiamoci che parliamo di un classe 1987). Pare che l'accordo di massima ci sia già e che adesso manchino soltanto dei dettagli: attendiamo nuovi sviluppi.

L'Inter, che ieri tramite le parole del direttore dell'area tecnica di Suning, Walter Sabatini, ha confermato di fatto questo interesse, sembra perciò costretta a virare verso altri profili. Resta più probabile e agibile la pista che porterebbe a Radja Nainggolan della Roma, ma anche in questo caso ci sono vari scogli da superare per raggiungere il belga, pupillo di Spalletti: i giallorossi, infatti, non molleranno la presa sulla propria star così facilmente, specie vendendola ad una diretta concorrente.