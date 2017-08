La domenica di Bundesliga - Pari tra Friburgo ed Eintracht, Elvedi stende il Colonia

Fonte immagine: Twitter @borussia

Friburgo - Eintracht 0-0

Friburgo (3-4-3) - Schwolow; Lienhart, Schuster, Kempf; Stenzel, Hofler, Frantz, Gunter; Niederlechner (78' Terrazzino), Kleindienst (58' Petersen), Haberera. All. Streich

Eintracht (4-2-3-1) - Hradecky; Chandler, Abraham, Falette (83' da Costa), Willems; Hasebe, Fernandes; Kamada (67' Boateng), de Guzman, Gacinovic (87' Hrgota); Haller. All. Kovac

La domenica della prima giornata di Bundesliga 2017/18 si apre allo Schwarzwald-Stadion di Friburgo, dove i padroni di casa pareggiano per 0-0 contro l'Eintracht Francoforte, che seppur rimaneggiato riesce a strappare un punto da un campo difficile, tornando anche a casa con qualche rimpianto per le diverse occasioni create. La prima è del neo-acquisto Haller, un sinistro su cui Schwolow si distende. Non fa meglio Falette, che di testa da due passi manda inspiegabilmente largo. Il Friburgo passa poi in vantaggio intorno alla mezz'ora, ma il Var interviene e annulla per un giusto fuorigioco che vizia l'azione. Così la squadra di Kovac si ributta in avanti e di nuovo con Haller va ad un passo dal gol: l'attaccante si lancia in mezzo a tre, ne esce in qualche modo ma la sua conclusione si schianta sulla traversa. Nel finale ultimi piccoli botti con Boateng che entra e subito di testa manda fuori non di molto, poi arriva un tentativo di Pedersen deviato da Gelson. Un punto a testa, finisce 0-0.

Gladbach - Colonia 1-0

50' Elvedi

Gladbach (4-4-2) - Sommer; Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt; Traoré (84' Hofmann), Kramer, Zakaria, Hazard (81' Herrmann); Stindl, Raffael (88' Bobadilla). All. Hecking

Colonia (4-2-3-1) - T. Horn; Klunter, Sorensen, Heintz, Rausch (45+3' J. Horn); Lehmann, Hector; Risse (59' Guirassy), Jojic, Bittencourt (75' Zoller); Cordoba. All. Stoger

Il Borussia Monchengladbach inizia con il piede giusto la sua campagna di Bundesliga, battendo alla prima giornata il Colonia nel sentitissimo derby del Reno. La squadra di Hecking, che riparte dal proprio quadrato 4-4-2, gioca meglio e crea decisamente di più, a partire dai primi minuti: Stindl prova un tap-in centrale, facile per Horn, mentre Zakaria arriva anch'egli al tiro dopo una buona azione costruita, ma è deviato. L'unico spunto del Colonia è una fuga di Cordoba, con conclusione respinta da Sommer, mentre dall'altra parte ci riprova Raffael col destro a giro, trovando i guantoni del portiere. A inizio ripresa arriva il gol: Traorè vola a sinistra, mette la palla bassa in mezzo per l'accorrente Elvedi che fa 1-0. Dopo il gol subito si scioglie la squadra di Stoger: Raffael da ottima posizione trova solo l'esterno rete, Traorè piazza poi un mancino fuori di poco. Nel finale si rivede Klunter che rientra sul sul sinistro e calcia alto, mentre l'ultima parola è di Bobadilla, che con un tocco sotto può sentenziare la partita, ma non è preciso.