Bundesliga, seconda giornata - Il Bayern a Brema, esame Hertha per il Dortmund. Si apre a Colonia

Dopo un prima giornata insolitamente avara di gol, ma che ha già mosso le prime indicazioni, la Bundesliga torna d'attualità con diversi matchup interessanti che si sviluppano lungo il weekend della seconda giornata. Ovviamente gli occhi sono sempre puntati principalmente sul Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, ancora senza diversi nomi importanti ma con già tre convincenti punti conquistati all'Allianz Arena nella prima giornata, contro il Leverkusen. Domani, alle 15.30, i bavaresi saranno invece di scena a Brema per sfidare il Werder, sconfitto immeritatamente dall'Hoffenheim alla prima. Nouri cerca di costruirsi nuove certezze dopo alcuni addii eccellenti e fare risultato col Bayern in casa, cosa che non riesce dal 2009, sarebbe un buon punto di partenza. A livello assoluto, però, i campioni in carica vincono contro il Brema da quattordici partite consecutive di Bundes.

Sono invece soltanto tre le gare filate di campionato da cui l'Hertha fa risultato contro il Borussia Dortmund. La squadra di Bosz, dopo aver distrutto il Wolfsburg alla prima, ospita i capitolini con intenzioni bellicose, nonostante in casa BvB alberghi il caso Dembelé, ormai in procinto di passare al Barcellona. Anche Dardai ha visto i suoi vincere alla prima con una doppietta di Leckie, ma ripetersi e strappare punti al Signal Iduna Park sembra piuttosto complicato. Più facile che riesca a ripetersi un'altra squadra della Ruhr, lo Schalke 04 di Domenico Tedesco, che è ospite dell'Hannover nell'ultima gara della giornata, domenica alle 18.00. La neopromossa è a quota tre punti dopo aver espugnato il campo del Mainz, mentre i minatori hanno battuto 2-0 il Lipsia e mandato ottimi segnali.

I RotenBullen hanno un'ottima chance di riscatto in casa con il Friburgo, così come il Colonia, altra delusa della giornata d'apertura: di fronte alla squadra di Stoger si pone l'Amburgo nel match che apre il programma del weekend questa sera. Entrambe le squadre sono chiamate alla vittoria dopo essere state con gli occhi puntati sui sorteggi delle rispettive competizioni. Nell'urna di Europa League ci è finito anche l'Hoffenheim, che è ospite del Bayer Leverkusen in una sfida intrigante soprattutto per la spregiudicatezza delle due squadre. Possibile una pioggia di gol, sebbene Nagelsmann debba raddrizzare il tiro dei suoi dopo innumerevoli errori gratuiti nelle prime uscite.

Tra le altre gare in programma nel weekend, il Borussia Moenchengladbach va sul campo dell'Augsburg alla ricerca di altri punti importanti per rimanere a punteggio pieno ed indovinare la partenza, dopo il fallimento dell'anno scorso, mentre il Francoforte ospita un Wolfsburg già in piena emergenza difensiva. Chiude il programma la sfida tra giovani allenatori, Stoccarda-Mainz. Di seguito tutte le gare del turno.