Borussia Dortmund - Ecco chi è Andriy Yarmolenko, il sostituto di Dembèlè

Ecco chi è Andriy Yarmolenko, il sostituto di Ousmane Dembèlè.

Andriy Yarmolenko da ieri è diventato un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. L'ucraino ha firmato un contratto fino al 2021 e a lui va il compito difficilissimo di rimpiazzare Ousmane Dembèlè, da poco nuovo giocatore del Barcellona per la enorme ed esagerata cifra di 150 milioni di euro, bonus compresi.

Yarmolenko, dopo aver passato praticamente tutta la sua carriera al Dinamo Kiev (più di 10 anni nella stessa squadra) fa finalmente un vero e proprio salto di qualità e, per la cifra di 25 milioni di euro, si trasferisce in una delle top squadre d'Europa, il Borussia Dortmund. All'età di 27 anni l'ucraino può vantare 341 presenze e ben 137 gol con la stessa maglia, un bottino più che ottimo considerando che non è nemmeno una prima punta. Negli anni precedenti il classe 1989 ha sempre rifiutato molte destinazioni in molti altri top club d'Europa, lo stesso Borussia Dortmund nel 2015 ha cercato di prenderlo, ma la Dinamo Kiev ha fatto muro, arrivando a chiedere addirittura una cifra dai 40 milioni in su, un investimento che ai tempi sarebbe stato assurdo per una squadra come il Dortmund.

Si può fare il salto di qualità a 27 anni? Fra qualche settimana ci darà una risposta il diretto interessato, idolo dell'Ucraina e ormai ex capitano della Dinamo Kiev, che, dopo aver passato tantissimi anni sempre al top in Ucraina ha finalmente deciso di mettersi in mostra in uno dei top 5 campionati europei, quello tedesco, la Bundesliga. In molti non sanno cosa aspettarsi dall'ucraino, ma a Dortmund sono ormai esperti nel prendere giocatori a poco e farli diventare dei veri e propri fenomeni. Yarmolenko è un giocatore davvero interessante, può vantare di avere un dribbling sicuramente sopra la media, e un ottimo tiro da fuori, dopotutto, i 137 gol con la Dinamo Kiev e i 29 gol con la nazionale Ucraina ne sono la prova.

Pur essendo alto 189 cm, l'ucraino ha anche una gran velocità, e, solo guardando queste caratteristiche, una leggera somiglianza con Ousmane Dembèlè c'è. Ma è davvero l'uomo giusto per i gialloneri? Peter Bosz, l'attuale tecnico del Borussia Dortmund pensa proprio di si, dato che il nome di Yarmolenko era in cima alla lista dei desideri (insieme a Julian Draxler) dell'allenatore olandese. Ecco chi è Andriy Yarmolenko, bomber ucraino che non aspetta altro di sfondare nell'Europa che conta davvero, cercando di portare i gialloneri più in alto possibile.