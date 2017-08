Google Plus

Borussia Dortmund: Ufficiale l'acquisto di Toljan, Passlack all'Hoffenheim.

Il Borussia Dortmund piazza un altro colpo dopo gli acquisti di Toprak, Zagadou, Dahoud, Philipp, e Yarmolenko, arriva anche Jeremy Toljan, fresco campione d'Europa con la Germania Under 21.

Il difensore ha firmato un contratto fino al 2022, un acquisto che per soli 5 milioni diventa un ottimo colpo per i gialloneri che, fino ad ora, hanno condotto un ottimo calciomercato.

Con l'arrivo di Toljan, lo spazio si riduce, e, subito dopo aver ufficializzato il suo acquisto, viene ufficializzata anche la cessione in prestito secco per due anni di Felix Passlack all'Hoffenheim, ex squadra del difensore tedesco appena passato al Dortmund.