Borussia Dortmund - Dolberg, accordo trovato? Arriverebbe a gennaio

Borussia Dortmund - Dolberg, accordo trovato? Arriva a gennaio.

Non è una novità che Kasper Dolberg sia nel mirino del Borussia Dortmund da tempo. L'ultimo tentativo c'è stato durante i primi giorni di giugno, ma ora sembra proprio che i gialloneri abbiano trovato l'accordo con l'Ajax e che il giocatore potrà ufficialmente trasferirsi in Germania a Gennaio 2018. Il Borussia Dortmund è una squadra famosa in tutto il mondo specialmente per la grande esperienza nel crescere alcuni dei migliori talenti del calcio mondiale, farli diventare dei fenomeni assoluti per poi rivenderli a peso d'oro, e, a quanto pare, il prossimo della lista potrebbe essere Kasper Dolberg, ex goiellino dell'ex allenatore dell'Ajax e attuale tecnico del Borussia Dortmund, Peter Bosz.

La notizia è rimbalzata ovunque nelle ultime ore, ma l'arrivo di Dolberg ovviamente porterà a delle conseguenze. Una delle possibili potrebbe essere la cessione di Pierre-Emerick Aubameyang, magari non a gennaio ma direttamente durante il prossimo mercato estivo, idea da non escludere assolutamente dato che il gabonese è stato dato più volte per partente quest'estate anche se, contro ogni pronostico, alla fine è rimasto. Kasper Dolberg, all'età di 19 anni, può vantare di avere un ottima media gol, ed è già uno dei giocatori migliori dell'Eredivisie: nella sua carriera all'Ajax ha realizzato 23 gol in 47 presenze che non sono davvero niente male per un ragazzino.

Dolberg è senza dubbio uno dei candidati per il dopo-Aubameyang; una delle sue qualità migliori e senza dubbio quella di essere un ottimo finalizzatore, e a quell'età sicuramente non è facile potersi vantare di questo. Oltre essere un ottimo finalizzatore, l'attaccante danese ha un controllo di palla che lo contraddistingue da molti altri attaccanti, rendendolo a suo modo un talento unico, un classico "9" di cui il Borussia Dortmund ha davvero bisogno. Dolberg potrebbe essere l'ennesimo talento sfornato dall'Ajax e sembra proprio che il Borussia Dortmund non voglia farselo scappare: l'accordo pare ormai cosa fatta e il danese sembra proprio destinato a giocare all'ombra del muro giallo a partire da gennaio.