Borussia Dortmund: Ecco i convocati per la Champions League 2017/18. Out Reus.

Il Borussia Dortmund di Bosz, dopo le prime due vittorie in Bundesliga, aspetta solo la Champions League. Fra le perdite più gravi troviamo il solito Marco Reus, che rientrerà ad inizio 2018 ed è per questo che Bosz ha deciso di "tagliarlo fuori" per ora dalla lista e, insieme a lui, il giovanissimo Jadon Sancho, la piccola stella del Manchester City non sarà a disposizione della squadra tedesca per la prima porzione della competizione.



Ecco i convocati

Lista A: Bürki, Weidenfeller, Reimann.

Zagadou, Subotic, Bartra, Toljan, Sokratis, Piszczek, Schmelzer, Toprak, Durm.

Sahin, Raphael Guerreiro, Rode, Dahoud, Kagawa, Castro, Weigl.

Yarmolenko, Götze, Isak, Aubameyang, Philipp, Schürrle.

Lista B: Christian Pulisic, Jacob Bruun Larsen, David Sauerland, Janni Serra, Till Schumacher, Eike Bansen y Jan-Niklas Beste.