Bundesliga 2017/18, la terza giornata - Aprono Amburgo e Lipsia, il Bayern ospite dell'Hoffenheim

Bundesliga - La terza giornata - Aprono Amburgo e Lipsia, Hannover in casa del Wolfsburg.

Finita la sosta per le Nazionali, questo weekend riprende la Bundesliga edizione 2017/18 con la terza giornata. Le prime due hanno subito visto Bayern Monaco e Borussia Dortmund al comando della classifica ed a punteggio pieno, posizione che viene condivisa con due grandi sorprese come l'Amburgo ed il neo-promosso Hannover. Al contrario, avvio deludente per il Bayer Leverkusen, dovuto anche al difficile calendario: le Aspirine ​sono state sconfitte dal Bayern alla prima giornata e poi hanno pareggiato con l'Hoffenheim alla seconda.

Proprio la squadra di Nagelsmann domani pomeriggio attende la visita dei campioni di Germania in uno dei match-clou della giornata odierna. La squadra di Carlo Ancelotti non ha nessuna intenzione di perdere questa partita e mantenere il primo posto nella graduatoria. Ritorno a Sinsheim per Sule e Rudy, passati in Baviera in estate. Impegno più agevole, invece, per il BVB che sempre domani pomeriggio (alle ore 15:30) affronterà il Friburgo in trasferta.

Fonte immagine: Bundesliga

La terza giornata di Bundesliga verrà inaugurata questa sera con il match tra Amburgo e Lipsia. Sarà sicuramente una gara spettacolare con le due compagini che si daranno battaglia per tutti i novanta minuti. I padroni di casa stanno vivendo un buon momento e non vogliono assolutamente deludere i propri tifosi. Dall'altra parte ci sono i ragazzi di Hasenhuttl, anch'essi alla ricerca di punti preziosi per insidiare le prime posizioni in classifica e giocare un altro grande campionato. I ​RotenBullen, ​inoltre, esordiranno in Champions League mercoledì prossimo contro i campioni di Francia del Monaco.

Tra le gare del sabato pomeriggio spicca Gladbach - Eintracht Francoforte, con i padroni di casa che distano solo due punti dalla vetta. Anche in questa partita avremo due squadre alla ricerca dei tre punti. Trasferta alla Opel Arena per il Bayer, che farà visita al Magonza: sarà una gara insidiosa per gli ospiti, alla ricerca della prima vittoria stagionale. Impegno esterno ostico anche per la sorprendente matricola Hannover, che alla Volkswagen Arena ​affronterà il Wolfsburg. Primo esame di maturità per la squadra neo-promossa, contro una diretta concorrente alla prima posizione. Impegno casalingo per l'Augusta, che dovrà affrontare il Colonia fermo a zero punti.

A chiudere il quadro della giornata ci sono le due gare domenicali. La prima, alle 15:30, vede l'Hertha Berlino affrontare in casa il Werder Brema. Gara affascinante con i capitolini che vogliono vincere per avvicinarsi al primo posto puntando magari anche sul grande ex Davie Selke, mentre gli ospiti devono assolutamente cancellare lo zero in classifica. Alle 18:30, invece, ci sarà lo scontro diretto tra lo Schalke e l'altra matricola Stoccarda con entrambe le squadre a quota tre punti.