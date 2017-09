Bundesliga - Bayern, tappa a Sinsheim per fare tre su tre

Nella scorsa stagione di Bundesliga, soltanto una squadra è stata in grado di stoppare il Bayern Monaco per due gare su due, rimediando un pareggio all'Allianz Arena ed una vittoria in casa: l'Hoffenheim. La nemesi di Ancelotti - iperbolicamente parlando - è il 3-4-3 di Nagelsmann, che tanto male gli ha fatto in una stagione al limite della perfezione per la squadra di Sinsheim. Oggi, nella terza giornata di campionato, i campioni di Germania tornano sul luogo del delitto, dove l'anno scorso hanno perso una delle due partite stagionali. 6 punti (punteggio pieno) per il Bayern, mentre l'Hoffenheim è fermo a 4 dopo il 2-2 col Leverkusen di due settimane fa.

Defezioni importanti per i padroni di casa, che devono fare a meno di Kevin Vogt al centro della difesa, di Zuber sulla corsia sinistra e di Gnabry in attacco, oltre a Szalai. Nagelsmann insisterà sul proprio 3-4-3 e sui propri uomini, inserendo però Nordtveit al centro della difesa davanti a Baumann, affiancato da Bicakcic e Hubner; Kaderabek e Schulz occuperanno le corsie, con Amiri favorito su Rupp per affiancare Demirbay al centro del campo. Probabile che in avanti il trentenne tecnico vada all-in, con Uth, Kramaric e Sandro Wagner. In caso decidesse di aggiungere un uomo in più in mezzo (che sarebbe Rupp), l'ultimo citato sembra il favorito ad uscire, visto l'ottimo inizio stagionale di Uth e l'importanza di Kramaric.

Fonte immagine: Twitter @achtzehn99

Ancelotti ha rivisto soltanto ieri sia Vidal che James Rodriguez, rientrati dal Sudamerica dopo gli impegni con le rispettive Nazionali: probabile che i due vengano tenuti a riposo in vista della Champions League, visto che le alternative non mancano al tecnico reggiano. Si è rivisto anche Javi Martinez, il quale non dovrebbe comunque trovare spazio: al centro della difesa infatti spazio per Hummels e per il grande ex numero uno Nicklas Sule (ancora out Boateng). Il grande ex numero due è invece Sebastian Rudy, che sarà regolarmente a centrocampo vicino a Tolisso e Thiago Alcantara, con lo spagnolo che avrà licenza di staccarsi in avanti.

Dubbi da risolvere sulle corsie, Muller e Coman spingono per una maglia, ma al momento sono Robben e Ribery i favoriti per affiancare Lewandowski, intoccabile. Novità anche sulle corsie, con Alaba e Bernat costretti ai box sarà il jolly Kimmich a giocare a sinistra, con Rafinha - fresco di compleanno festeggiatissimo sui social dai compagni attuali e del passato - a destra. Nessuna novità in porta: Manuel Neuer è di nuovo a disposizione e pronto a giocare al primo minuto.

Hoffenheim (3-4-3) - Baumann; Bicakcic, Nordtveit, Hubner; Kaderabek, Demirbay, Amiri, Schulz; Uth, Wagner, Kramaric. All. Nagelsmann

Bayern (4-2-3-1) - Neuer; Rafinha, Sule, Hummels, Kimmich; Rudy, Tolisso; Robben, Thiago Alcantara, Ribery; Lewandowski. All. Ancelotti

Calcio d'inizio fissato per le ore 18.30 alla Rhein-Neckar-Arena di Sinsheim agli ordini di Daniel Siebert.