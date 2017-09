Bundesliga, il Friburgo ospita il Borussia Dortmund: le probabili formazioni

Friburgo - Borussia Dortmund: Analisi pre-partita e probabili formazioni.

Friburgo - Borussia Dortmund, una partita mai scontata, nemmeno per una squadra come il BvB. I gialloneri vengono da due vittorie su due partite, 5 gol segnati e 0 subiti, una media di tutto rispetto per la squadra allenata da Peter Bosz che sembra molto determinata a fare tre su tre. Il Borussia Dortmund va ad affrontare il Friburgo con due ottime notizie; il rientro di Julian Weigl dopo l'infortunio horror nel finale della scorsa Bundesliga e il rientro anche di Marcel Schmelzer.

Il capitano del Borussia Dortmund dovrebbe partire titolare, mentre Weigl dovrebbe andare in panchina. Il Friburgo dopo l'ultima ottima stagione, vuole riconfermarsi e prendere anche quest'anno una salvezza tranquilla anche se non sarà facile dopo gli addii di Maximilian Philipp proprio al Borussia Dortmund e di Vincenzo Grifo al Borussia sponda Moenchengladbach.

Se la squadra di Bosz ha iniziato benissimo, non possiamo dire lo stesso del Friburgo: il loro inizio non è stato dei migliori, un punto su due partite e 5 gol subiti. Oggi si cerca l'impresa per un possibile riscatto. Una partita che riserverà sicuramente grandi emozioni e che diventa una bel test prima della gara di mercoledì sera contro il Tottenham per i gialloneri. Ecco le probabili formazioni.

Friburgo: Schwolow - Gunter - Soyuncu - Schuster - Lenhart - Stenzel - Frantz - Abrashi - Ravet - Haberer - Niederlechner

Borussia Dortmund: Burki - Piszczek - Sokratis - Bartra - Schmelzer - Sahin - Castro - Goetze - Pulisic - Philipp - Aubameyang