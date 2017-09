La gioia dei giocatori del Leverkusen, che hanno battuto il Friburgo per 4-0. Foto: Bundesliga Twitter

In attesa del posticipo tra Borussia Dortmund e Colonia, adesso in campo, la domenica della Bundesliga propone la prima partita delle 13:30 tra Hoffenheim e Hertha Berlino e la sfida pomeridiana tra Bayer Leverkusen e Friburgo. Riviviamo le due gare.

Hoffenheim-Hertha Berlino 1-1 (6' Wagner, 55' Esswein)

HOFFENHEIM (3-5-2): Baumann; Nordtveit, Vogt, Hubner; Kaderabek (74' Passlack), Demirbay, Geiger, Amiri, Zuber (82' Schulz); Wagner (61' Uth), Kramaric. All.: Julian Nagelsmann

HERTHA B. (4-2-3-1): ​Jarstein; Plattenhardt, Rekik, Langkamp, Pekarik; Skjelbred, Lustenberger; Leckie, Duda (78' Stocker), Weiser (82' Haraguchi); Esswein (88' Ibisevic). All.: Pal Dardai

​La sfida tra Hoffenheim e Hertha è la prima della stagione giocata alle ore 13:30. I padroni di casa, dopo la sorprendente vittoria all'Allianz di settimana scorsa, perdono il primo posto in classifica pareggiando per 1-1 contro i berlinesi. Partita che sembra subito in discesa per la squadra di Nagelsmann, in vantaggio dopo appena sei minuti di gioco con il colpo di testa di Sandro Wagner. La squadra della capitale non si perde d'animo e prova più volte ad impensierire l'estremo difensore avversario. L'occasione più nitida è una conclusione di Esswein mal controllata dal portiere dell'Hoffenheim Baumann che poi recupera la sfera sulla linea; nella ripresa, Duda effettua un tiro potente che trova la risposta di Baumann. L'assalto degli ospiti viene premiato al 55', con Esswein che segna di testa su cross dalla sinistra di Plattenhardt, fissando il risultato sull'1-1.

Bayer Leverkusen-Friburgo 4-0 (21' e 34' Volland, 29' Aranguiz, 86' Brandt)

​BAYER L. (4-2-3-1): ​Leno; L. Bender (63' Henrichs), Retsos, S. Bender, Wendell; Kohr (79' Baumgartlinger), Aranguiz; Bellarabi (72' Mehmedi), Havertz, Brandt; Volland. All.: Heiko Herrlich

FRIBURGO (4-4-1-1): ​Schwolow; Gunter, Soyuncu, Lienhart, Kubler; Terrazzino (69' Kapustka), Abrashi (28' Frantz), Hofler, Haberer; Niederlechner; Kleindienst (46' Kent). All.: Christian Streich

​Prima vittoria stagionale per il Bayer Leverkusen, che alla BayArena cala il poker contro il Friburgo in una sorta di scontro salvezza. Partita dominata dalla squadra di Herrlich, che chiude il primo tempo in vantaggio per 3-0. Il gol del vantaggio viene segnato da Kevin Volland con un gran tiro da fuori area che va a finire nell'angolino; il raddoppio arriva alla mezzora con un altro gran tiro dalla distanza segnato, però, da Charles Aranguiz; al 34' Volland realizza la doppietta personale servito a pochi passi dalla porta. Gli ospiti si cominciano a vedere solamente nella ripresa, rendendosi pericolosi prima con Terrazzino e poi con Gunter. La squadra di Streich cresce di intensità nel corso della seconda frazione, ma non riesce mai a mettere in seria difficoltà la retroguardia delle ​aspirine. ​Ad allargare ancor di più il risultato ci pensa Julian Brandt che all'86' cala il poker.