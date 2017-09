Bundesliga - Pulisic e Yarmolenko scatenati: il Dortmund vince ancora, steso l'Amburgo (0-3)

Il Borussia Dortmund continua a ruggire in Bundesliga e conquista i tre punti anche in casa dell'Amburgo, grazie ad uno 0-3 rotondo e ottenuto con una facilità imbarazzante. I gialloneri continuano la loro scalata verso un titolo più che difficile da conquistare per loro e confermano ancora una volta di avere una delle rose più forti del campionato. Continua il periodo di buio totale per l'Amburgo, nelle ultime tre partite sono arrivate tre sconfitte.

Il Borussia Dortmund si presenta con la più classica formazione, unica novità, Kagawa titolare, mentre l'Amburgo stravolge completamente la formazione - anche per le varie indisponibilità in attacco - ma il risultato non cambia. Inizia la partita e il Borussia Dortmund si rende pericoloso già dai primi minuti, al 7' Sahin fa arrivare un ottima palla a Pulisic, l'americano insieme ad Aubameyang sfida tutta la difesa dell'Amburgo con una serie di uno-due fino a trovars da solo davanti a un solo difensore, ma tra tutte le opzioni sceglie di tirare e la palla va fuori davvero di pochissimo. Ancora il Borussia Dortmund al 15', palla a Yarmolenko che scatta sulla fascia e, dopo essersi smarcato benissimo da Sakai, mette un pallone stupendo in mezzo per Aubameyang, ottimo lo stacco del gabonese ma il pallone finisce di nuovo fuori di niente. Al 23' arriva finalmente l'occasione giusta, Yarmolenko batta una punizione dalla fascia destra, il pallone arriva perfettamente su Toprak, che con un buon colpo di testa fornisce un assist involontario a Kagawa, il giapponese da lì non può sbagliare e sblocca il match. Il primo tempo non finisce qui, al minuto 34 Sahin si inventa un passaggio da paura per Yarmolenko, l'ucraino batte tutti di testa e serve un miracolo di Mathenia per evitare il gol del KO già nei primi di 45 minuti di gara per l'Amburgo.

Nel secondo tempo la storia non cambia, i gialloneri continuano a dominare il possesso palla e l'Amburgo non riesce a trovare praticamente nessuna occasione da gol. Al 63' il Borussia parte in contropiede e trova un Amburgo posizionato davvero molto male, Pulisic si ritrova a centrocampo completamente smarcato, guarda Yarmolenko completamente solo sulla fascia e, dopo averlo servito, l'ucraino prova un bel tiro dopo essere entrato nell'area; il tiro viene deviato, ma Aubameyang si trova al posto giusto nel momento giusto ed ecco il raddoppio. Questione di poco più di 15 minuti per il terzo e meritatissimo gol per la stupenda partita della squadra di Bosz: appena entrato dalla panchina Dahoud trova Pulisic con un assist meraviglioso facendo passare il pallone in mezzo a tutta la difesa: l'americano riesce a timbrare il cartellino. 0-3 e vittoria facile facile per il Borussia Dortmund, con un Pulisic spettacolare e uno Yarmolenko che continua a sorprendere tutti.