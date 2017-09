Bundesliga 2017/18, la settima giornata - Dortmund, occhi sulla fuga. Lipsia, operazione rilancio

Fonte immagine: Twitter @BVB

Dopo l'anticipo di ieri sera tra Schalke 04 e Bayer Leverkusen, la settima giornata di Bundesliga 2017/18 prende il volo, come di rito, tra sabato e domenica. Una classifica già allungata, con il Dortmund a guidare ed il Colonia a chiudere, con il Bayern Monaco in mezzo e con addosso tutta la curiosità per il dopo-Ancelotti.

La capolista Borussia Dortmund va in campo oggi alle 15.30, sul difficile campo dell'Augsburg, sorpresa dell'inizio di stagione e con una serie aperta di cinque risultati utili consecutivi, bottino di prestigio. La squadra di Bosz non vuole però arrestare la propria corsa e recupera Bartra per la linea difensiva. Di fronte c'è la terza miglior difesa della lega, probabile conferma per il tridente con Yarmolenko, Philipp e Aubameyang per provare a scardinarla. La seconda miglior difesa è invece quella dell'Hannover, che se la dovrà vedere con l'altro Borussia, il Moenchengladbach, reduce proprio dalla sfida con il Borussia Dortmund terminata per 6-1 in favore dei gialloneri. L'imbattibilità della neo-promossa guidata da Breitenreiter sarà messa a dura prova, anche se per ora il rendimento in trasferta è immacolato (due vittorie ed un pareggio).

Gara dai sentimenti forti alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, dove arriva il Mainz per sfidare i Lupi: sarà la sfida di Martin Schmidt, una vita legata al Mainz e oggi allenatore del Wolfsburg, alla sua terza panchina dopo i due pareggi - di prestigio quello ottenuto contro il Bayern Monaco. Chiude il programma delle 15.30 la sfida tra Eintracht Francoforte e Stoccarda, mentre alle 18.30 Amburgo e Werder Brema provano a rialzare la testa dopo due momenti negativi: quattro sconfitte consecutive per Gisdol e i suoi, sempre senza Kostic, mentre il Werder deve ancora conoscere la vittoria in stagione.

Aprire la domenica è invece responsabilità dell'Hoffenheim, imbattuto e secondo in classifica, ma reduce da un pesante crollo in Europa League contro il Ludogorets. Nagelsmann e i suoi sono ospiti di un Friburgo abbastanza in crisi e lontano dalla squadra solida dell'anno scorso. Streich cerca la ricetta vincente, mentre gli ospiti si presenteranno senza Demirbay e Grillitsch. Chiude la giornata, alle 18 di domenica, il Lipsia, impegnato sul campo di un Colonia in un momento nerissimo: lo 0-0 con l'Hannover è stato il primo punto in campionato e la prima non sconfitta in stagione escludendo lo 0-5 in Dfb Pokal di inizio agosto. Non se la passa meglio Hasenhuttl, reduce da una sconfitta europea con il Besiktas (2-0), anche se ha fatto decisamente peggio la compagine di Stoger, battuta in casa dalla Stella Rossa.

Il Bayern Monaco giocherà invece domenica alle 15.30 contro l'Hertha Berlino, altra delusione continentale della settimana. Curiosità per conoscere come la squadra reagirà nel dopo Ancelotti con Sagnol in panchina.