Bundesliga, giornata 7 - Il Lipsia soffre, ma vince; Stenzel stende l'Hoffenheim

La festa del Friburgo | Twitter Bundesliga

Nella domenica di Bundesliga sono scese in campo Lipsia ed Hoffenheim, due delle realtà più belle in Germania e che hanno sorpreso in positivo nello scorso campionato. In questa annata le due squadre si stanno ripetendo, occupando rispettivamente la quarta e la terza piazza della graduatoria. Tuttavia, ieri pomeriggio, una delle due ha subito uno sgambetto non preventivabile, perdendo terreno importante dalla capolista Borussia Dortmund.

Stiamo parlando dell'Hoffenheim, caduto al Schwarzwald-Stadion, casa del Friburgo che ha colto così la sua prima vittoria stagionale. La squadra di Nagelsmann, forse disturbata dalle molte chiacchiere riguardo al futuro del proprio allenatore, riesce a passare avanti grazie al gol di Hack, ma è un vantaggio effimero perché dopo sessanta secondi Niederlechner impatta la gara. Il cielo per i biancazzurri, poi, continua ancor più rabbuiarsi perché dopo tre minuti arriva anche il 2-1 del Friburgo che si trova clamorosamente avanti. La squadra di Nagelsmann prova a reagire, ma la difesa casalinga regge e sfrutta ottimamente il contropiede chiudendo la contesa con Stenzel, prima che gli ospiti accorcino le distanze al 91' grazie all'autorete di Schuster.

Vince, ma non convince il Lipsia. I RotenBullen centrano la seconda vittoria consecutiva battendo il fanalino di coda Colonia, che ha palesato tutti i suoi limiti anche in Europa League. Hasenhuttl si presenta nella capitale della Renania senza Timo Werner e Naby Keita, ma nonostante queste due pesanti assenze riesce a proporre il proprio gioco e a passare in vantaggio con Klostermann. Dopo un primo tempo combattuto, i padroni di casa calano un po' il ritmo ma la partita resta in bilico. Il Lipsia prova a chiudere il discorso con il raddoppio di Poulsen, ma il Colonia regala un finale di fuoco grazie al gol di Osako che riapre il match. Tuttavia, la mira dei Caproni non è ottimale e così Gulacsi non corre pericoli.