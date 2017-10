Il sabato di Bundesliga - Pareggia l'Hoffenheim. Vincono Schalke ed Eintracht

Fonte: Twitter Bundesliga EN

Il campionato di Bundesliga riparte con l'ottava giornata, iniziata con l'anticipo di ieri sera tra Colonia e Stoccarda. Nel consueto sabato pomeriggio sono state giocate cinque partite, tra cui la sfida del Bayern Monaco contro il Friburgo. Tra le altre gare, c'è stato il duro impegno casalingo dell'Hoffenheim contro l'Augusta e la sfida interessante tra Hertha Berlino e Schalke; a chiudere il quadro Hannover-Eintracht e Magonza-Amburgo.

Hannover-Eintracht Francoforte 1-2

10' Haller, 36' Sane, 89' Rebic

L'Hannover sembra aver perso l'entusiasmo di inizio stagione e sta attraversando una mini-crisi. La squadra di Andre Breitenreiter ha racimolato solamente due punti nelle ultime quattro partite, allontanandosi decisamente dalle prime posizioni. Stavolta è stata sconfitta dall'Eintracht davanti alle mura amiche. La squadra di Kovac, al contrario, sta prendendo contatto con la zona europea ed è riuscita ad agganciare Lipsia e Schalke in quarta posizione a quota tredici punti. Una partita divertente, nella quale gli ospiti sono riusciti a passare in vantaggio dopo appena dieci minuti con un sigillo del solito Sebastian Haller. L'Hannover è riuscito, tuttavia, ad agguantare il pari già nel primo tempo grazie a Salif Sane costringendo gli avversari a rifare tutto nella ripresa. Nel secondo tempo c'è stato un grande equilibrio fra le due squadre e la partita è sembrata dirigersi verso il segno X. Tuttavia, sul finire dell'incontro, Rebic ha gelato l'HDI Arena permettendo all'Eintracht di portarsi a casa la vittoria.

Hoffenheim-Augusta 2-2

52' Hubner, 75' Gregoritsch, 85' Uth, 89' aut. Vogt

La gara tra Hoffenheim ed Augusta ha un fascino particolare, poiché entrambe le contendenti mirano alle prime posizioni della classifica. Alla fine ne è uscito un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre: la squadra di Nagelsmann scende in terza posizione, scavalcata dal Bayern ed a -4 dal Dortmund, mentre l'Augusta viene cacciato dalla zona europea in favore di Schalke ed Eintracht. La partita è stata molto divertente, con le due formazioni che si sono date battaglia per tutti i novanta minuti. Il primo tempo è stato povero di emozioni e le due squadre hanno trascorso l'intera frazione di gioco a studiarsi senza scoprirsi troppo. Nella ripresa, invece, è avvenuto il contrario e le due squadre sono riuscite a segnare due gol ciascuna. I padroni di casa sono passati in vantaggio per due volte, prima con Hubner al 52' e poi con una rete all'85' di Uth. L'Augusta ha rimontato il primo gol subito ad un quarto d'ora dalla fine con Gregoritsch poi, a pochi secondi dal triplice fischio, c'è stata l'autorete di Vogt che ha negato la vittoria all'Hoffenheim.

Magonza-Amburgo 3-2

2' Maxim, 9' Walace, 52' Bell, 58' Latza, 90'+2 rig. Salihovic

Magonza ed Amburgo sono due squadre che stanno vivendo momenti differenti. La squadra di Schwarz sta uscendo dal filotto negativo di inizio stagione ed ha centrato tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro partite. La formazione allenata da Gisdol, invece, sta vivendo un periodo critico nel quale ha ottenuto solamente un punto in cinque partite. Il sorprendente rullino di risultati utili del Magonza ha fatto risalire la squadra dalle sabbie mobili della zona retrocessione ed è balzata ad una più tranquilla posizione di metà classifica. L'Amburgo, al contrario, si è avvicinato pericolosamente al fondo della graduatoria. Eppure gli ospiti hanno giocato un buon primo tempo, durante il quale sono riusciti a rimontare la rete dell'1-0 segnata da Maxim al secondo minuto. Nella ripresa, la squadra di Gisdol ha subito un crollo con gli avversari che hanno segnato altre due reti rendendo più sicura la vittoria; è stato inutile il rigore trasformato da Salihovic nel secondo minuto di recupero.

Hertha Berlino-Schalke 0-2

54' rig. Goretzka, 78' Burgstaller

Vittoria esterna importante per lo Schalke che, all'Olympiastadion, sconfigge l'Hertha per 2-0. La squadra di Tedesco ritorna in zona Europa League ed aggancia Eintracht e Lipsia a quota 13. L'Hertha sta vivendo una piccola crisi poiché ha conquistato solamente un punto in quattro partite ed è distante due punti dalla zona retrocessione. I berlinesi non hanno giocato una grande partita, rimanendo schiacciati nella propria area di rigore per gran parte del match. Lo Schalke è stato abile nel detenere il possesso palla per molto tempo mettendo in costante difficoltà gli avversari. Le reti sono arrivate entrambe nella ripresa: la prima è stata segnata da Leon Goretzka dal dischetto, mentre la seconda dal bomber Guido Burgstaller.