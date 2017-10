DFB Pokal, iniziano i sedicesimi: il programma di oggi

Nella settimana in cui la Serie A affronta il turno infrasettimanale, la Bundesliga si prende una pausa e lascia spazio alla DFB Pokal, la coppa di lega tedesca. Tra oggi e domani andranno infatti in scena i sedicesimi di finale e scenderanno in campo tutte le big del campionato germanico.

Ad aprire il turno questa sera ci sarà il Borussia Dortmund. La squadra di Bosz, reduce dalla sconfitta con il Lipsia e dal pareggio contro il Francoforte che hanno annullato il vantaggio sul Bayern in classifica, affronterà il Magdeburg, squadra di terza divisione e città natale di Schmelzer che affronterà la sfida con la fascia di capitano al braccio. L'impegno non è certamente proibitivo ed i gialloneri dovranno sfruttarlo per tornare finalmente alla vittoria che manca ormai da tre partite, Champions League compresa.

Stasera si giocheranno il passaggio del turno anche altre squadre di Bundesliga, a partire dallo Schalke 04 che affronterà sul suo campo il Wehen. Anche per la squadra di Tedesco l'impegno dovrebbe essere una formalità, gli avversari infatti disputano la 3.Liga e non dovrebbero creare grossi problemi ai Die Knappen. Impegno semplice anche per il Bayer Leverkusen che ospiterà alla BayArena l'Union Berlino, la seconda squadra della capitale.

Più in bilico, ma comunque a suo favore, è l'impegno del Moenchengladbach che sfiderà il Fortuna Dusseldorf, squadra capolista di Zweite Liga nel suo stadio. Facile anche l'impegno del Eintracht Francoforte che dopo aver bloccato il Dortmund in Borussia punta gli ottavi di coppa e per ottenerli dovrà battere lo Schweinfurth. L'ultima squadra di Bundesliga che scenderà in campo questa sera è il Mainz. La squadra di Sandro Schwarz sfiderà il Kiel, l'unica a tenere il passo del Dusseldorf in Zweite Liga, in una sfida che promette equilibrio e spettacolo.

Completano il programma le sfide tra squadre di serie minori, tra cui spicca lo scontro tra Paderborn e Bochum. I padroni di casa sono piombati nella terza serie dopo aver disputato la Bundesliga nel 2014-2015, mentre gli ospiti stanno soffrendo in Zweite occupando la tredicesima posizione.

Il programma completo:

Ore 18.30

Dusseldorf - Moenchenglabach

Leverkusen - Union Berlino

Paderborn - Bochum

Wehen - Schalke 04

Ore 20.45

Furth - Ingolstadt

Magdeburg - Borussia Dortmund

Mainz - Kiel

Schweinfurth - Francoforte