DFB Pokal, le partite del mercoledì: Lipsia-Bayern comanda la serata

Continuano le sfide dei sedicesimi di finale della DFB Pokal, la coppa di lega tedesca. Dopo aver visto all'opera il Borussia Dortmund, lo Schalke 04, il Bayer Leverkusen e il Borussia Moenchengladbach, stasera tocca alla super sfida tra Lipsia e Bayern Monaco, ma in campo scenderà anche l'Hoffenheim di Nagelsmann ed il Wolfsburg, alla ricerca di un risultato positivo che possa rianimare l'ambiente e far tornare i Lupi alla vittoria dopo cinque pareggi consecutivi in Bundesliga.

Come detto poco sopra, la scena del mercoledì sera se la prende tutta il big match tra Lipsia e Bayern Monaco. I RotenBullen, dopo un avvio stentato, arrivano da cinque vittorie consecutive, Champions League compresa, e proveranno a fermare la corsa della squadra di Jupp Heynckes. I bavaresi sono in striscia positiva da tre giornate, anche se dopo le goleade fatte con Friburgo e Celtic, domenica hanno sofferto contro l'Amburgo, vincendo solo di misura. Il Bayern dovrà fare a meno di Thomas Muller, il coltellino svizzero che nelle sapienti mani di Heynckes era tornato a fare male. Il tedesco ne avrà per tre settimane a causa di un problema muscolare al quadricipite della coscia e, oltre all'impegno di coppa contro il Lipsia, salterà anche il big match di campionato contro il Borussia Dortmund.

Un altra sfida interessante sarà quella che vedrà contrapposte Werder Brema ed Hoffenheim. I biancoverdi stanno correndo un momento alquanto negativo in campionato, bilancio di quattro sconfitte, cinque pareggi e zero vittorie, mentre la squadra di Nagelsmann non centra la vittoria da tre partite di Bundesliga. Nell'ultimo incontro tra le due compagini è stata proprio quest'ultima a prevalere, seppur di misura, grazie alla rete messa a segno da Kramaric sul finire di partita.

Apre la serata, invece, la sfida del Wosfburg che ospiterà alla Volkswagen Arena l'Hannover. La sfida che attende i Lupi non è semplice, ma tra gli ospiti potrebbe prevalere la voglia di continuare a far bene in campionato e non rischiare quindi giocatori importanti in DFB Pokal.

Il Programma Completo:

Ore 18.30

Hertha Berlino - Colonia

Kaiserslautern - Stoccarda

Osnabruck - Norimberga

Wolfsburg - Hannover

Ore 20.30

Werder Brema - Hoffenheim

Friburgo - Dresda

Lipsia - Bayern Monaco

Regensburg - Heidenheim