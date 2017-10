DFB Pokal - Il Borussia Dortmund passeggia col Magdeburgo. Passano il turno anche Schalke ed Eintracht

La festa dei giocatori del Dortmund. Foto: Twitter Borussia Dortmund

Si è conclusa la prima giornata dei sedicesimi di finale della DFB Pokal, ovvero la Coppa di lega tedesca, nella quale era incluso anche il Borussia Dortmund. La squadra di Peter Bosz ha dovuto affrontare la trasferta di Magdeburgo. Sono scese in campo anche 'Gladbach, Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen e Schalke.

Gare delle 18:30

Tra le partite pomeridiane c'è stata la trasferta dello Schalke contro il Wehen Wiesbaden, club che milita nella terza divisione. La squadra di Tedesco ha vinto per 3-1 trascinato dalle reti di Di Santo e Burgstaller ed all'autogol di Mintzel; inutile la rete segnata da Blacha al 76'. Passeggia anche il Bayer Leverkusen, che ha liquidato l'Union Berlin con un sonoro 4-1. Per le Aspirine ​sono andati a segno Brandt, Alario, Wendell ed Aranguiz; l'unico gol della squadra capitolina lo ha segnato Daube. Maggiori difficoltà ha avuto il Borussia M'Gladbach, che ha espugnato il campo del Fortuna Dusseldorf grazie al sigillo di Thorgan Hazard nel secondo tempo. A chiudere il quadro la sfida tra il Paderborn (terza divisione) ed il Bochum (seconda divisione), dove i padroni di casa sono riusciti a fare l'impresa vincendo per 2-0.

Gare delle 20:45

Nella serata, goleade da parte di Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund, entrambe impegnate in trasferta. L'Eintracht ha calato il poker sul campo del modestissimo Schweinfurt, squadra che milita nel campionato regionale della Baviera. Reti che portano la firma di Sebastian Haller (doppietta), Wolf e Blum. Pokerissimo, invece, per i gialloneri che risolvono la pratica Magdeburgo. Segnano cinque giocatori diversi, ovvero Castro, Isak, Yarmolenko, Bartra e Kagawa. Vittoria esterna anche per l'Ingolstadt che batte in rimonta il Greuther Furth. Partita al cardiopalma quella tra Magonza ed Holstein Kiel, l'unica terminata ai supplementari. I padroni di casa sono passati in vantaggio per due volte grazie alla doppietta di Fischer, poi l'Holstein ha segnato il 2-2 ad un quarto d'ora dalla fine con Drexler. Ai supplementari ha trionfato la compagine allenata da Sandro Schwarz grazie alla rete segnata da Brosinski al minuto 101.