Déjà-vu Bayern-Lipsia: a Monaco il piatto forte della giornata di Bundes

Dopo soli 3 giorni dai sedicesimi di finale di DFB Pokal, il decimo turno di Bundesliga mette faccia a faccia le prime due classificate dello scorso anno, Bayern e Lipsia. È un crocevia importante per la stagione delle due squadre: dopo l'esonero di Ancelotti, i bavaresi hanno rialzato la testa, hanno agganciato in vetta alla classifica il Dortmund e cercano l'allungo sul Lipsia che, dalla sua parte, vuole replicare la vittoria proprio contro i gialloneri e dimenticare l'eliminazione dalla coppa causata dalla squadra di Heynckes. Un match determinante per la classifica che questa sera, dopo il confronto dell'Allianz Arena, può cambiare in maniera importante.

La Vigilia

Al centro sportivo dei bavaresi ha parlato, prima del match, il tecnico Heynckes che ha analizzato il duello e ha fatto il punto sulla situazione dei suoi giocatori: "È un incontro tra due top club della Bundesliga, per questo mi aspetto di essere attenti come successo nel match di coppa. La squadra ha ritrovato la fiducia e diventerà determinante nelle prossime settimane: dobbiamo restare uniti e i tifosi ci devono dare una grande mano". Il tecnico ha parlato anche delle condizioni di alcuni calciatori: "La forma fisica di Boateng migliora di giorno in giorno, James si è allenato anche oggi con noi e tornerà in squadra per il match di domani. Vidal? I giocatori possono uscire la sera tardi, magari per andare al cinema..."

Hasenhuttl ha caricato la squadra in vista della gara, ricordando la vittoria sul Dortmund di qualche settimana fa: "Se vinci a Dortmund 3-2, non devi andare a Monaco a giocare con la paura che crea il Bayern. Sarei soddisfatto se giocassimo al loro livello per tutti i 90 minuti. La squadra ha recuperato bene dal match di coppa, fisicamente e mentalmente: vogliamo prenderci una rivincita nella seconda parte della sfida. Ci siamo preparati al massimo per questa partita, match del genere ci servono per crescere". Anche il tecnico del Lipsia ha fatto il punto sull'infermeria: "Bruma sta migliorando, ma dobbiamo aspettare per capire se può già giocare contro il Bayern o sarà disponibile solo a partire dal match con il Porto. Ilsanker si è rotto un dito e non potrà essere convocato."

Le Probabili Formazioni

Senza Neuer, Muller (out un mese), Ribery e Bernat, le scelte di Heynckes sono praticamente obbligate: davanti a Ulreich, la coppia centrale sarà composta da Sule e Hummels, mentre sulle fasce ci saranno Kimmich e Alaba; in mediana Rudy e Vidal, mentre alle spalle dell'unica punta Lewandowski, spazio a Robben a destra, Coman a sinistra e Thiago da trequartista, collante tra centrocampo e attacco.

Hasenhuttl schiera gli undici titolari per fare il colpaccio a Monaco di Baviera: difesa giovane composta da Klostermann, Orban, Upamecano e Halstenberg; i mediani sono Keita e Demme, capaci di dare qualità e sostanza; più avanzate le due ali, Sabitzer e il fantasista Forsberg, a fornire assist alla coppia d'attacco Poulsen-Werner, pronta a rendere la serata difficile alla retroguardia del Bayern.

Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Rudy, Vidal – Robben (c), Thiago, Coman - Lewandowski. Allenatore Heynckes

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban (c), Upamecano, Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner. Allenatore Hasenhuttl