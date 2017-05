Argentina - La Fifa annulla le quattro giornate di squalifica a Messi

La FIFA annulla le quattro giornate di squalifica a Messi

Clamoroso dietrofront della FIFA, che accoglie il ricorso dell'Argentina e annulla la squalifica di Leo Messi. Il numero 10 Albiceleste era stato punito con quattro giornate di squalifica (di cui una già scontata) dopo le offese rivolte al guardalinee durante l'incontro contro il Cile, valido per le qualificazioni al Mondiale 2018.

Sollievo enorme per la Seleccion che potrà riavere il suo capitano per le prossime partite, che saranno fondamentali per la lotta al Mondiale, visto che in questo momento l'Argentina, dopo la sconfitta contro la Bolivia senza Messi, si ritrova al quinto posto in classifica del Girone Sudamericano.

Il giocatore del Barcellona dunque, in virtù di questa sentenza, potrà tornare subito in campo a partite dall'ostico impegno contro l'Uruguay, ma sulla panchina non troverà più Bauza, ma molto probabilmente Sampaoli, che dovrebbe essere annunciato a fine maggio e che ha sempre manifestato il desiderio di poter allenare la Pulga.

Oltre alla squalifica è stata cancellata anche la multa di 10mila Franchi comminata al giocatore dopo i fatti del 28 Marzo. Adesso c'è meno paura in casa Argentina, che comunque dovrà affrontare prima l'Uruguay e poi Venezuela, Perù ed Ecuador, per giocarsi un posto in Russia.