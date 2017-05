Champions League - Real Madrid vs Atletico Madrid, le formazioni ufficiali - Foto: Champions League - Twitter

Il Santiago Bernabeu accoglie il primo atto della semifinale di coppa tra Atletico e Real. 90 minuti per indirizzare il doppio confronto, per tracciare le prime coordinate. Simeone nella tana di Zidane, si rinnova una rivalità europea fiorente nel recente passato. Il Cholo medita lo sgarbo per coronare lo straordinario percorso sulla panchina biancorossa, Zizou vuole confermare la sua egemonia sul vecchio continente. In attesa di Monaco - Juventus, è la capitale spagnola a catalizzare l'attenzione di appassionati e non. Queste le scelte dei due tecnici.

Real Madrid

Zidane scioglie l'unico dubbio della vigilia ed opta per Isco. Tocca a lui sostituire l'assente Bale e completare il reparto offensivo con Ronaldo e Benzema. Attenzione allo schieramento del Real, possibile una variabile rispetto all'ordinario 4-3-3, con Isco in posizione più accentrata. Varane affianca Ramos al centro della difesa, consueta cerniera mediana, laterali bassi Carvajal e Marcelo.

Atletico Madrid

Poche incertezze in casa Atletico. Assente Juanfran, Simeone si affida a Lucas Hernandez. Savic - Godin a difendere l'estremo Oblak, Gameiro il finalizzatore, alle sue spalle Griezmann. Saul e Carrasco le frecce esterne, Koke e Gabi i padroni del centrocampo.

Le due formazioni