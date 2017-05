Monaco, Raggi: "La Juventus è esperta e cattiva, ma fuori casa siamo pericolosi"

Andrea Raggi, sport.sky.it

Il Monaco è di fronte ad un'impresa che per il divario che si è visto nell'andata della semifinale di Champions League contro la Juventus sembra essere ai limiti dell'impossibile. Sotto di due gol e con la necessità di non subirne ancora per non vedere le residue speranze svanire del tutto. Il pacchetto difensivo monegasco dovrà reggere l'urto e a sostenerlo ci sarà anche l'esperienza di Andrea Raggi, ex del nostro campionato.

Il centrale italiano ha parlato con l'Equipe a poche ora dal fischio di inizio dello Juventus Stadium: "Sappiamo che sarà dura, una partita difficile contro una delle squadre più costanti d'Europa, ma all'andata abbiamo avuto delle occasioni senza segnare. Certo che ero nervoso mercoledì scorso". Raggi spiega il motivo del suo malessere: "Chiellini su Falcao, Bonucci? E Chiellini su Germain? Marchisio pure, la Juventus è una squadra esperta, cattiva. L'intervento di Chiellini su Falcao era da rosso e pure quello dopo su Germain. Se fosse stato Falcao a far fallo su Chiellini si sarebbero messi intorno all'arbitro per fare pressione."

A parte queste polemiche, Raggi è convinto che il Monaco sul campo possa impensierire la Juventus, come fatto con altri avversari in trasferta: "A Torino possiamo fare la nostra partita, siamo molto pericolosi fuori casa, l'abbiamo dimostrato a Londra, con il City e con il Borussia. Se i nostri migliori attaccanti sono in forma possiamo fare qualsiasi cosa. Lo Juventus Stadium è molto caldo ma siamo abituati. La mentalità italiana la conosco, quando c'è da protestare si mettono in gruppo vicino all'arbitro, noi non lo facciamo mai. Ammiro molto Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon, Dani Alves e Alex Sandro, la loro forza è la cerniera difensiva. Allegri è stato molto bravo, aveva visto i nostri match e ha fatto e preparato una grande partita." Quella che servirà per forze di cose al Monaco per rimanere in partita.