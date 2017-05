Atlético Madrid-Real Madrid in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Atlético Madrid-Real Madrid, match valido per il ritorno delle semifinali della Champions League 2016/17, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Cakir.

QUI ATLÉTICO

I Colchoneros hanno ormai blindato l'accesso diretto a questa competizione anche l'anno prossimo tramite il campionato, vincendo nello scorso turno per 1-0 sul modesto Eibar. Dopo il 3-0 dell'andata al Bernabeu, però, le ambizioni di arrivare alla finale di Cardiff hanno subito una stangata non indifferente.

La stagione dei biancorossi è stata in generale non negativa ma nemmeno esaltante. Al netto della vittoria ai gironi contro il Bayern Monaco, non sono arrivate tante soddisfazioni per i tifosi Atléti in questa stagione. Rimane però il dovere di credere alla storica impresa, come sempre.

Vrsaljko, Gimenez e Fernandez unici indisponibili per la gara odierna, ormai diventata una classica del calcio europeo moderno. Difficilmente verrà impiegato anche Theo Hernandez, che l'anno prossimo sarà un giocatore Galactico; recuperato invece Juanfran, che dovrebbe partire dall'inizio.

Griezmann festeggia il suo gol contro il Leicester all'andata, al Calderòn. | performgroup.com

Simeone dovrebbe confermare il suo 4-4-2. In porta spazio a Oblak, difeso da Juanfran, Godìn, Savic e Filipe Luis. Gli esterni avanzati sono Koke e Ferreira Carrasco, in mezzo Gabi (ieri in conferenza stampa insieme al suo allenatore) fa coppia con Saùl. Gameiro e Griezmann in attacco.

QUI REAL

I Blancos hanno schiantato il Granada per 0-4 nella scorsa giornata della Liga. Non ci sono scusanti, oggi, per la squadra più nobile della Spagna: bisogna portare a casa l'ennesima finale, con l'obiettivo della duodècima sempre più pressante per un club dalla storia europea così gloriosa.

In campionato, il Barcellona (vincente nell'ultimo turno) ha riagganciato i Galacticos, che sono dunque virtualmente secondi in classifica ma hanno disputato una partita in meno. Il triplete è perciò sfumato quando è arrivata l'eliminazione in Copa del Rey contro il Celta Vigo: oggi bisognerà giocare meglio di allora.

Due i nomi che compilano la lista indisponibili dei bianchi sono due pezzi da 90: Pepe in difesa, Bale in attacco. Le riserve madrilene, comunque, hanno delle statistiche importanti: ma, per compiere il passo mancante verso Cardiff, sarebbe meglio potersi affidare ai titolarissimi.

Cristiano Ronaldo allarga le braccia per celebrarsi durante la gara d'andata. | ibtimes.com

Zidane confermerà il suo 4-3-3, a meno di sorprese. In porta c'è sempre Navas: il costaricano avrà davanti a sè i centrali, Sergio Ramos e Varane, ed i terzini, Nacho Fernandez e Marcelo. A centrocampo ci sono sempre i soliti: Kroos, Casemiro e Modric. Isco il favorito per completare il tridente con Benzema e il riposato Cristiano Ronaldo.

PRECEDENTI STAGIONALI

E' il quarto confronto annuale fra Colchoneros e Merengues. Oltre alla già menzionata gara d'andata, in campionato, gli odierni ospiti hanno vinto in questo stadio per 0-3 nello scorso novembre; tuttavia, più recentemente, sempre in Liga ma al Santiago Bernabeu è finita 1-1: i gol di Pepe e Griezmann.