Road to Cardiff, il media day del Real Madrid: tutte le voci dei protagonisti

real madrid

E' partito il conto alla rovescia verso la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid in programma sabato sera a Cardiff. Dopo il Media day bianconero di ieri, oggi è toccato ai blancos che prima hanno lavorato a porte aperte e poi si son trattenuti con i giornalisti presenti. Oltre Zinedine Zidane, allenatore delle merengues ed ex della sfida, hanno parlato anche i giocatori. Andiamo a sentire le loro considerazioni.

Ronaldo: "Mai stato così bene. Con la Juve per la storia"

Cristiano Ronaldo, stella del Real Madrid, non ha paura della Juventus: "La Juventus è una grande squadra, ma credo che siamo più forti di loro. Mi sento bene, in un buon momento. Ora sto meglio rispetto ad altre stagioni a livello fisico grazie a una gestione intelligente di Zidane e grazie ai miei compagni di squadra. Siamo in un momento positivo e dobbiamo approfittarne. Abbiamo un'occasione storica per fare la doppietta e sabato sera speriamo di vincere la Champions. Bisogna entrare in campo con umiltà, ma mostrando il nostro carattere, dimostrando che siamo migliori. I tifosi saranno con noi. Abbiamo pensieri positivi. Forza Real".

real madrid

Kroos: "Sarà difficile segnare alla Juve ma vogliamo vincere".

Così Tony Kroos: "Sarebbe bellissimo vincere la Champions, affronteremo la finale con grande motivazione; vogliamo vincere perché siamo il Real Madrid. Il segreto della squadra? Credo non esista una ricetta magica. Siamo una grande squadra e l'abbiamo dimostrato giocando molto bene contro il Bayern Monaco e l'Atletico Madrid. Speriamo di vincere la finale. La Juve? Sarà difficile, hanno dimostrato di avere un'ottima difesa e non sarà semplice segnare però abbiamo qualità, idee ed un grande allenatore. Sappiamo come fare. Ringrazio i tifosi per il loro appoggio".

real madrid

Ramos: "Spero non serva un mio gol nel finale contro la Juventus"

Il capitano del Real Madrid racconta i prossimi giorni che mancano alla finale: "Sarà una settimana dura di lavoro. Ci stiamo focalizzando verso sabato, siamo inun buon momento mentale e fisico. E giocheremo la finale per vincerla. Sappiamo che sarà una gara difficile, molto complicata. Contro la Juventus non è mai facile. E' stata dura conquistare tre finali in quattro anni, vincendo la nostra decima e poi l'undicesima. Vogliamo essere gli unici nella storia ad alzare due Champions consecutivamente. E' un sogno che vogliamo fare nostro".

real madrid

Bale: "Un sogno vincere nella mia Cardiff"

Gareth Bale sta bene ed è perfettamente recuperato per sabato sera: "Sto benissimo, ho recuperato del tutto. Ho lavorato molto duramente, a volte due sessioni al giorno per tornare al massimo”. Il gallese non poteva mancare per la Finale di Cardiff: “Per me sarà un giorno davvero speciale: una finale nella mia città... ma manca un altro passo per la vittoria. Vincere a Cardiff? Provo a immaginarlo, ma non gli do troppa importanza. Prima di tutto conta giocare e vincere. Il segreto per vincere le finali? "Non esiste nessun segreto. E' il duro lavoro, stare uniti. Abbiamo l'esperienza, aver già vinto in passato può fare la differenza".

https://twitter.com/realmadrid

Morata: "Sarà una finale contro una grande Juventus"

Ed infine l'ex Alvaro Morata: "E' una finale di Champions contro una grande squadra come la Juve, però siamo motivati e preparati. Seconda Champions consecutiva? Sappiamo che possiamo vincerla, però non ci pensiamo. Messaggio ai tifosi? Grazie per l'appoggio. E' l'ultima gara, giochiamo la finale e speriamo di vincere".

[Traduzione a cura di SKy Sport, Tuttojuve e Gazzetta dello Sport]