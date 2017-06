Road to Cardiff, Varane: "Atletico Madrid e Juventus sono simili come stile di gioco"

Raphael Varane, zimbio.com

Raphael Varane ad un certo punto era finito ai margini del Real Madrid. Soprattutto con Mourinho in panchina, il centrale francese aveva dovuto assaggiare tanta panchina e nella sua testa aveva anche pensato di lasciare il Bernabeu per andare a trovare minuti altrove. A parte la parentesi con il portoghese, però, Varane è stato uno di quelli che ha giocato di più in queste stagioni, al fianco di Sergio Ramos per comporre la coppia centrale di difesa. Anche Zidane si affiderà a lui nella finale di Champions League di Cardiff contro la Juventus.

In un'intervista concessa al quotidiano spagnolo AS, Varane racconta come in casa Madrid si siano notate delle similitudini fra la Juventus e l'Atletico Madrid: "Lo stile di gioco è in parte simile. Sappiamo che la Juventus ha una difesa molto buona, ha preso solo tre gol in questa Champions, ha un blocco difensivo e un gruppo molto forte, attaccano rapidi e sono molto pericolosi nelle loro transizioni. Non dovremo lasciar loro spazi per contrattaccare. Hanno anche un gran portiere e una grande difesa, ma noi abbiamo le nostre armi e un attacco che può segnare in qualunque momento. Sarà una partita difficile e combattuta tra due squadre di pari forza. In più noi avremo l’esperienza delle ultime due finali. Come sempre si giocherà sui piccoli dettagli."

Raphael Varane, zimbio.com

Dalle sue parti passeranno Dybala e Higuain, intanto Varane spera che a decidere la sfida sia un dettagli che vada in favore del Real Madrid: "Higuain lo conosco perché è stato un mio compagno, può segnare in qualunque momento. Bisogna restare concentrati perché la Juventus ha tanta qualità, dovremo difendere tutti insieme. Mi immagino una finale equilibrata, spero che il gol decisivo non arrivi al 93’ come l’ultima volta. Sarà una partita complicata ed equilibrata, dovremo essere pronti. Io come Sergio Ramos nelle ultime due finali? Sicuramente sarebbe un sogno, sarebbe molto bello segnare in una finale, ma io devo pensare soprattutto alla difesa. La finale si vince con la testa e il cuore, speriamo di riuscire a portarla a casa per i nostri tifosi. Abbiamo vinto la Liga ed è un’annata molto buona. Abbiamo un grande stato d’animo, abbiamo fiducia e siamo pronti. Sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo l’esperienza delle ultime due finali che abbiamo giocato.Sappiamo che saranno importanti i dettagli e che si può vincere anche all’ultimo minuto".