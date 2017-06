Road to Cardiff, Bale: "Voglio essere al meglio per questa finale. Qui le migliori del torneo"

Gareth Bale, zimbio.com

C'è tutto un Paese, il Galles, che aspetta di vedere in campo Gareth Bale nella finale di Champions League di sabato fra Juventus e Real Madrid. Il gallese, però, ha appena recuperato dall'ennesimo problema che ne ha condizionato la stagione e ha ammesso lui stesso di non essere al meglio. Ecco perchè con ogni probabilità non partirà dal primo minuto contro i bianconeri, pronto però ad entrare dalla panchina nel caso ci fosse bisogno anche di lui.

Nel frattempo Bale si sta allenando anche più dei compagni per arrivare in una condizione vicina al 100%, come spiega ai microfoni di Premium Sport: "E' stata una stagione difficile per quanto riguarda gli infortuni, con l'operazione ma ho lavorato duramente nelle ultime tre, quattro settimane per recuperare dall'infortunio e riprendermi al meglio e tornare a disposizione per questa finale nella mia città natale. Se è il mio sogno? Sicuramente, per qualsiasi giocatore giocare nella città in cui è nato e cresciuto è un'occasione davvero speciale. Mi sto allenando molto duramente, con doppie sessioni in palestra per cercare di essere nelle migliori condizioni possibili e poter essere protagonista in questa finale. " Al suo posto dal primo minuto ci sarà Isco: "Con me il Real Madrid più veloce e con Isco più dinamico? Non spetta a me dirlo, ma si, abbiamo due opzioni in squadra. Isco ha giocato in maniera fantastica nelle ultime settimane, abbiamo giocatori che stanno facendo un grande lavoro e supportano la squadra come se fossimo tutti titolari. La cosa più importante per me è la squadra, il modo in cui siamo versatili tra noi e la cosa più importante è soprattutto portare a casa il trofeo della Champions League alla fine."

Nessun dubbio poi sull'equilibrio che ci sarà e sui punti di forza di questa Juventus: "Finale equilibrata? Certo, penso che la maggior parte delle finali siano partite molto serrate. Ad ogni modo entrambe le squadre hanno fatto molto bene in Champions League, per cui ci aspetta una partita molto difficile in cui i dettagli faranno una grande differenza. Penso comunque che abbiamo una buona possibilità di vincere. A Cardiff le due migliori d'Europa? Si, penso sia così, il fatto che si raggiunga una finale di Champions League non mente. Devi aver giocato molto bene per essere in finale, ed è stato così per entrambe le squadre. Sarà una finale molto difficile per entrambe le formazioni ma speriamo di avere la meglio alla fine. Dybala pericolo numero uno? Loro hanno giocatori molto pericolosi in ogni zona del campo. Sono molto forti difensivamente, ma hanno anche ottimi giocatori in attacco. Sono una squadra complicata da affrontare, così come lo siamo noi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo la possibilità di vincerla".