Road to Cardiff, un solo ballottaggio per Zidane. Isco in vantaggio su Bale

Zinedine Zidane, zimbio.com

L'once de gala, cioè la formazione che Zinedine Zidane ha scelto per il suo Real Madrid è praticamente cosa fatta. L'allenatore francese non sembra avere particolari nodi da sciogliere per quanto riguarda la squadra da mandare in campo a Cardiff contro quella Juventus di cui è stato splendido interprete nel corso della sua carriera da giocatore. Prima di passare al Real Madrid nel corso di un affare di mercato clamoroso all'epoca. Oggi, invece, Zidane si trova a dover preparare la seconda finale di Champions League consecutiva.

La formazione del Real Madrid è definita, anche se ci sarà un leggero cambio di modulo rispetto a quanto visto per gran parte della stagione. I blancos sono spesso scesi in campo, sia in Liga che in Champions, con il 4-3-3 e il tris della BBC, Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo, in avanti. Il gallese, però, padrone di casa visto che si gioca a Cardiff, capitale del Galles, è reduce dal problema muscolare rimediato nel Clasico di campionato contro il Barcellona di qualche settimana fa. L'ex Tottenham ha fatto di tutto per recuperare per questa sfida a cui tiene in maniera particolare, sia perchè è una finale di Champions League sia perchè si gioca in Galles. Lui stesso, però, ha ammesso di non essere ancora al meglio della forma e allora Zidane dovrebbe preferirgli Isco dal primo minuto. Il dubbio probabilmente si trascinerà fino all'ultimo, ma l'ex Malaga sembra essere nettamente favorito.

Isco, zimbio.com

Il suo ingresso nell'undici di partenza dovrebbe portare ad un leggero cambiamento a livello di posizioni dei giocatori offensivi. Per capirsi, da un 4-3-3 si passerebbe ad un 4-3-1-2. In porta Keylor Navas, davanti a lui Marcelo, Varane, recuperato nelle ultime settimane dopo che Nacho aveva giocato al fianco di Sergio Ramos in una fase della stagione, con il capitano merengue e Carvajal, pure lui al rientro da un problema fisico, a completare la linea. A centrocampo il solito tris che unisce in maniera invidiabile sostanza e qualità, con Casemiro, Modric e Kroos. Davanti a loro i tre giocatori offensivi saranno Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo. Attenzione alle posizioni di tutti e tre questi giocatori: lo spagnolo potrebbe mettersi a fare il rifinitore, grazie alle sue enormi qualità tecniche, con il portoghese prima punta e il francese a girargli intorno, per permettere a CR7 di avere tutto lo spazio per attaccare l'area di rigore juventina.