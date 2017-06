Real Madrid, Zidane: "La Juve è sempre stata forte. Bale? Vedremo.."

Photo by "itasportpress"

Eccoci alla finalissima di Champions League e alla classica conferenza stampa della vigilia. Di fronte ai microfoni della stampa Zidane, seguito dai veterani Sergio Ramos e Marcelo.

Il Real è favorito, ma la Juventus gode di una grande solidità difensiva: "Non c'è pressione, viviamo con questo genere di pressione da sempre. Sapete cos'è questo club, dicono sempre che siamo i favoriti. Sappiamo che è un'altra finale, in più è una gara secca e può succedere di tutto. Non siamo noi i favoriti, ci siamo e cercheremo di fare il possibile per vincere".

Zidane è un tecnico molto giovane e che si sta godendo questa grande esperienza: "Se mi avessero detto che avrei vissuto queste esperienze non ci avrei creduto. Me la sto godendo, io e i miei giocatori. E' un'esperienza spettacolare".

Qualche parolina anche sul leggendario Buffon: "Buffon è una bravissima persona. L'importante è dare tutto, nel calcio si sa che può succedere di tutto. Ho perso tanto anche da giocatore, noi e loro faremo la stessa gara. Giochiamo contro una grande squadra, tutti vogliamo vedere una bella finale e basta".

Il Real Madrid avrà tutti a disposizione. Sarà bello scegliere l'undici titolare: "E' una bella domanda, è più difficile per me che per loro. Ci sono giocatori a cui non chiederò di indossare i pantaloncini, potranno sedere, ma non saranno a disposizione. Fa parte del mio lavoro".

Cristiano Ronaldo sarà il leader dell'attacco madridista: "E' un bravo ragazzo, si preoccupa per gli altri. Cosa importa è cosa fa a livello professionale, vuole sempre di piu, non si accontenta mai. E' il suo principale contributo alla squadra".

Ci sarà il tanto acclamato Bale? "Non te lo dico chi gioca. La scorsa settimana dicevo che sono due giocatori che possono anche giocare insieme, sono tutti pronti per la finale. Non solo dal punto di vista mentale ma fisico".

Come si motiva una squadra come questa alla vigilia di una finale? "La motivazione si crea all'inizio della stagione, quando arrivi alla fine tutti devono averla. Non cambieremo nulla di quanto fatto fino ad ora".

La Juventus, sua ex squadra che non ha mai perso il vizio di schierari grandi formazioni: "La Juve non è solo difesa, il suo gioco non è solo questo. La Juve ha sempre avuto grandi giocatori e grandi formazioni".

Un pò di fantacalcio non guasta mai. Zidane o Ronaldo? Chi sarebbe titolare? "Sicuramente Cristiano, senz'ombra di dubbio. Cristiano è la stella del Real Madrid".