Champions League - I sorteggi del primo e del secondo turno preliminare

La Champions League dello scorso anno si è appena conclusa con la sconfitta della Juventus in finale lo scorso anno in favore del Real Madrid. In ogni caso, oggi a Nyon è iniziata, con il sorteggio dei primi due turni preliminari, la massima competizione per club europei per la stagione che verrà: ecco ciò che l'urna ha deciso giusto qualche minuto fa per i tanti club impegnati, ovviamente di livello piuttosto basso. In particolare attenzione da parte dei tifosi del Napoli, che potrebbero trovarsi ad affrontare una di queste squadre nei play-off (che corrispondono al quarto ed ultimo turno antecedente alla fase a gironi).

Primo turno di qualificazione

Andata: 27-28/06. Ritorno 3-4/07.

1) Vikingur (FRO) - Trepça 89 (KOS)

2) Hibernians FC (MAL) - FCI Tallinn (EST)

3) Alashkert FC (ARM) - FC Santa Coloma (AND)

4) The New Saints FC (WAL) - Europa FC (GIB)

5) Linfield FC (NIR) - SP La Fiorita (SMR)

Secondo turno di qualificazione

Andata: 11-12/07. Ritorno 18-19/07.

Gruppo 1

APOEL FC (CYP) - Dudelange (LUX)

Žalgiris (LTU) - Ludogorets Razgrad (BUL)

Qarabag (AZE) - Samtredia (GEO)

FK Partizan (SRB) - Budućnost Podgorica (MNE)

Vincitori partita 2 del primo turno di qualificazione - Salisburgo (AUT)

Gruppo 2

FC Sheriff (MDA) - Kukes (ALB)

FC Astana (KAZ) - Spartaks Jūrmala (LVA)

FC BATE Borisov (BLR) - Vincitori partita 3 del primo turno di qualificazione

Žilina (SVK) - Copenaghen (DEN)

Hapoel Beer-Sheva - Budapest Honvéd (HUN)

HNK Rijeka (CRO) - Vincitori partita 4 del primo turno di qualificazione

Gruppo 3

Malmo FF (SWE) - FK Vardar (MKD)

HSK Zrinjski (BIH) - Maribor (SVN)

Dundalk FC (IRL) - Rosenborg BK (NOR)

FH Hafnarfjördur (ISL) - Vincitori partita 1 del primo turno di qualificazione

Vincitori partita 5 del primo turno di qualificazione - Celtic FC (SCO)

IFK Mariehamn (FIN) - Legia Varsavia (POL)