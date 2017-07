Serata europea, si giocherà in Champions ed in EL. Il programma odierno

Fonte foto: AP/LaPresse

Serata di Champions League, e prime squadre qualificate. Il programma della massima competizione continentale per club prevede la disputa di cinque gare, valevoli per il ritorno del primo turno preliminare. Molta curiosità nel rivedere all'opera i sanmarinesi del La Fiorita (tra le cui fila giocherà ancora Damiano Tommasi) che hanno, incredibilmente, buone chance di passare il turno. In Irlanda del Nord, infatti, il piccolo club della cittadina di Montegiardino si è ben comportata, ha perso di misura (0-1) ed all'Olimpico di Serravalle potrebbe compiere un vero e proprio miracolo sportivo ed accedere al secondo turno preliminare di Champions League. Sarebbe un risultato eccellente, storico per il club, e per tutta la Repubblica di San Marino. Discorsi qualificazione ancora tutti aperti, con i gallesi del TNS chiamati a capovolgere il risultato dell'andata e vincere con due gol di scarto a Gibilterra. L'Hibernians dovrà difendersi in Estonia, ed ha buone chance di passare il turno, forte del 2-0 dell'andata, mentre il Trepça’89 proverà a rendere storica la sua 'prima volta': dovrà battere il Vikingur con due gol di scarto, oppure per 1 a 0. Infine, gli andorrani del FC Santa Coloma proveranno a sgambettare l'Alashkert, che però potranno contare su di un maggior tasso tecnico ed anche sul piccolo vantaggio maturato nel match d'andata, in cui gli armeni trionfarono, di misura, per 1-0.

Queste nel dettaglio le gare in programma nella giornata di oggi:

FCI Tallinn – Hibernians (andata 0-2) martedì 4 luglio ore 18;

Trepça’89 – Víkingur (andata 1-2) martedì 4 luglio ore 18;

Europa FC – TNS (andata 2-1) martedì 4 luglio ore 19.30;

FC Santa Coloma – Alashkert (andata 0-1) martedì 4 luglio ore 20.30;

La Fiorita – Linfield (andata 0-1) martedì 4 luglio ore 20.30;

E' tempo anche di Europa League, e seppur l'intero palinsesto si consumerà tra il pomeriggio e la serata di giovedì, per quest'oggi è prevista la disputa di due anticipi. I maltesi del Balzan tenteranno l'impresa davanti al pubblico amico, e cercheranno di ribaltare lo 0-2 patito di Ungheria, a Székesfehérvár, contro il Videoton, mentre i Rangers, vittoriosi ad 'Ibrox' solo 1-0 contro il piccolo Niedercorcn, dovranno sudare in Lussemburgo per guadagnarsi il pass per accedere al secondo turno. Di seguito le due gare con i rispettivi orari d'inizio:

Balzan - Videoton (andata 0-2) martedì 4 luglio ore 17.45;

Progres Niedercorcn - Rangers Glasgow (andata 0-1) martedì 4 luglio ore 19.45;