Champions League, i risultati del primo turno preliminare: il La Fiorita eliminato

Fonte foto: Filippo Pruccoli

Nella serata di ieri si sono disputate tutte e cinque le gare del primo turno preliminare di Champions League. Si è verificata una particolarità: si sono qualificate tutte le squadre che hanno disputate i rispettivi match in trasferta. Passano al turno successivo l'Hibernians (Malta), il Vikingur (Far Oer), il TNS (Galles) e l'Alashkert (Armenia). E' finita, invece, l'avventura europea del piccolo club sanmarinese del La Fiorita di Damiano Tommasi ed Adrian Ricchiuti che all'Olimpico di Serravalle non è andato oltre lo 0-0 contro la compagine nordirlandese del Linfield, la quale ha difeso il minimo vantaggio maturata nella sfida d'andata.

Queste nel dettaglio le gare (in grassetto le squadre che hanno ottenuto la qualificazione al secondo turno preliminare):

FC Santa Coloma - Alashkert 1-1 (and. 0-1)

Trepça '89 - Víkingur 1-3 (and. 1-3)

FCI Tallinn - Hibernians 0-1 (and. 1-2)

Europa - The New Saints 1-3 dts (and. 2-1)

La Fiorita - Linfield 0-0 (and. 0-1)