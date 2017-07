Champions League, Qarabag a valanga. Salisburgo e Partizan ok. Oggi in programma altre 12 gare

Champions League, secondo turno preliminare

Ha avuto inizio ieri, con la disputa di quattro gare, il secondo turno preliminare di Champions League. Nessuna sorpresa, con le squadre sulla carta favorite che hanno tutte rispettato il pronostico, ed ipotecato il passaggio al turno successivo. Il Qarabag ha sommerso di reti il malcapitato club georgiano del Samtredia (5-0), mentre il Salisburgo, impegnato a Malta sul campo dell'Hibernians, ha trionfato con un netto e perentorio 3-0, rendendo la gara di ritorno allo Stadion Wals-Siezenheim una semplice formalità. Il Partizan Belgrado ed il Rijeka hanno sconfitto, entrambe per due reti a zero, rispettivamente il Buducnost Podgorica ed il TNS.

Fasi di gioco della gara tra Rijeka e TNS. Fonte foto: Twitter The New Saints

Queste le partite giocate ieri:

Partizan Belgrado (Srb)-Buducnost Podgorica (Mne) 2-0

Rijeka (Cro)-TNS (Wal) 2-0

Hibernians (Mlt)-Salisburgo (Aut) 0-3

Qarabag (Aze)-Samtredia (Geo) 5-0

Quest'oggi ci sono in programma 12 gare, la parte ricca del programma che si concluderà soltanto venerdì con la disputa della contesa tra il Linfield ed il Celtic. E' il turno, tra le altre, del Copenaghen - squadra che ha preso parte alla fase a gironi della competizione lo scorso anno - impegnato in Slovacchia sul campo dello Žilina, e del BATE Borisov, che ospiterà la compagine armena dell'Alashkert, reduce dal primo turno preliminare nel quale ha eliminato, non senza difficoltà, gli andorrani del Santa Coloma. Il Rosenborg sarà di scena in Irlanda, a Dundalk, mentre il Legia Varsavia è atteso nel profondo nord, in Finlandia, sul campo dei finlandesi del Mariehamn. Probabile che regni l'equilibrio nelle gare tra l'Hapoel Beer-Sheva e l'Honved, e tra lo Sheriff Tiraspol e gli albanesi del Kukesi.

La squadra del Rosenborg ieri durante la rifinitura all'Oriel Park di Dundalk

Questo il programma odierno:

Spartaks Jūrmala (LVA) - Astana (KAZ)

Zrinjski (BIH) - Maribor (SVN)

Malmö (SWE) - Vardar (MKD)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Honvéd (HUN)

Sheriff Tiraspol (MDA) - Kukësi (ALB)

APOEL Nicosia (CYP) - Dudelange (LUX)

BATE Borisov (BLR) - Alashkert (ARM)

IFK Mariehamn (FIN) - Legia Varsavia (POL)

Žalgiris (LTU) - Ludogorets Razgrad (BUL)

Žilina (SVK) - Copenaghen (DEN)

Dundalk (IRL) - Rosenborg (NOR)

FH Hafnarfjördur (ISL) - Víkingur (FRO)