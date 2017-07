Champions League, i risultati del secondo turno preliminare

Lo Zalgiris, carnefice del Ludogorets nel match d'andata. Foto: Zalgiris twitter

La strada verso la fase a gironi della Champions League è ancora lunga, intanto le squadre chiamate a scendere in campo continuano a darsi battaglia nei turni preliminari. Dopo i quattro anticipi del martedì, ieri si sono disputate ben 12 gare, nelle quali non sono mancate sorprese. Il turno è stato aperto dall'Astana, che ha espugnato a fatica il campo dello Spartaks Jurmala (0-1). Stesso punteggio, ma in casa, per lo Sheriff Tiraspol sul Kukesi e per l'Apoel Nicosia sui lussemburghesi del Dudelange. Lanzafame va in gol con la maglia dell'Honved, ma gli ungheresi non evitano il k.o in Israele, sul campo dell'Hapoel Beer-Sheva, il quale lo scorso anno giocò un grosso scherzo in Europa League all'Inter.

Ipotecano il passaggio del turno il Maribor (3-1 a Mostar) ed il Copenaghen, che supera con lo stesso punteggio, e sempre in trasferta, lo Zilina, che pure aveva iniziato bene la gara passando in vantaggio. Passeggia, come da previsione, il Legia Varsavia in Finlandia a Mariehamn, mentre le sorprese arrivano dai passi falsi del BATE Borisov e del Ludogorets che inaspettatamente fanno fatica rispettivamente contro l'Alashkert e lo Zalgiris. I primi si fanno bloccare 1-1 dagli armeni, mentre i bulgari riescono addirittura nell'impresa di perdere 2-1 sul campo dei non irresistibili lituani. Infine, si chiudono in parità, e tutte per 1-1, le sfide tra Malmoe e Vardar Skopje, tra Hafnarfjordur e Vikingur e tra Dundalk e Rosenborg.

Fasi di gioco tra Mariehamn e Legia. Foto: Twitter Legia Varsavia

Il programma verrà completato dalla gara tra il Linfield ed il Celtic, in programma venerdì.

Questi, nel dettaglio, i risultati delle dodici gare:

APOEL Nicosia - Dundelange 1-0

BATE Borisov - Alashkert 1-1

Dundalk - Rosenborg 1-1

FH - Vikingur 1-1

Hapoel Beer-Sheva - Honvéd 2-1

Malmö - Vardar 1-1

Mariehamn - Legia Varsavia 0-3

Sheriff Tiraspol- Kukësi 1-0

Spartaks Jūrmala - Astana 0-1

Žalgiris Kaunas - Ludogorets 2-1

Žilina - København 1-3

Zrinjski Mostar- Maribor 1-2