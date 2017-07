Champions League - Terzo turno preliminare, i sorteggi: big match Nizza-Ajax

Le "palline" contenenti i nomi delle squadre sorteggiate in Champions League. | eurosport.com

La Champions League non dorme mai. Già da qualche settimana, a nemmeno un mese dalla finale di Cardiff della stagione precedente, la massima competizione per club europei è ricominciata con la propria fase meno seguita, quella preliminare. Prima dei play-off - l'ultimo turno di qualificazione alla fase a gironi, quello a cui parteciperà il Napoli, per intenderci - vi sono infatti ben tre fasi di partite, in cui volta per volta vengono aggiunte nuove squadre. Oggi a Nyon sono state sorteggiate le partite dell'ultimo di questi periodi: le squadre vincitrici del secondo ancora non si sanno, perchè i vari confronti di ritorno verranno completati fra pomeriggio e serata. Dunque, questo è una specie di punto "parziale" della faccenda, che però già stabilisce per le varie compagini impegnate quale sarebbe, in caso di vittoria, il prossimo avversario e verrà chiarificato entro oggi. Andiamo dunque a conoscere il risultato decretato dalla sorte: c'è già un big match piuttosto interessante.

Percorso Campioni - Gruppo 1 (25-26 luglio - 1-2 agosto)

Slavia Praga (CZE) - BATE Borisov (BLR) / Alashkert (ARM)

Spartaks Jūrmala (LVA) / Astana (KAZ) - IFK Mariehamn (FIN) / Legia Warszawa (POL)

Zrinjski (BIH) / Maribor (SVN) - FH Hafnarfjördur (ISL) / Víkingur (FRO)

Žilina (SVK) / Copenaghen (DEN) - Malmö (SWE) / Vardar (MKD)

Linfield (NIR) / Celtic (SCO) - Dundalk FC (IRL) / Rosenborg BK (NOR)

Percorso Campioni - Gruppo 2 (25-26 luglio - 1-2 agosto)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) / Honvéd (HUN) - Žalgiris Vilnius (LTU) / Ludogorets (BUL)

Viitorul (ROU) - APOEL (CYP) / F91 Dudelange (LUX)

Hibernians (MLT) / Salzburg (AUT) - Rijeka (CRO) / The New Saints (WAL)

Qarabağ (AZE) / Samtredia (GEO) - Sheriff (MDA) / Kukësi (ALB)

Partizan (SRB) / Budućnost Podgorica (MNE) - Olympiacos (GRE)

Percorso Piazzate (25-26 luglio - 1-2 agosto)

FCSB (ROU) - Viktoria Plzeň (CZE)

OGC Nizza (FRA) - AFC Ajax (NED)

Dinamo Kiev (UKR) - Young Boys (SUI)

AEK Atene (GRE) - CSKA Mosca (RUS)

Club Brugge (BEL) - İstanbul Başakşehir (TUR)