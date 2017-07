Champions League, scatta oggi il ritorno del secondo turno preliminare

I giocatori del Maribor festeggiato un gol realizzato. Fonte foto: Fedja Krvavac

Oggi è il giorno in cui inizieremo a conoscere il nome delle prime squadre qualificate al terzo turno preliminare di Champions League. La strada verso la fase a gironi è ancora lunga e tortuosa, ma la competizione pian piano inizia ad entrare nel vivo. Sono in programma sette gare quest'oggi: la gara che inaugurerà il turno è quella tra Astana e Spartaks Jurmala, con i kazaki, nettamente favoriti, che partiranno con il vantaggio ottenuto in trasferta (0-1). Per i lettoni la strada verso il turno successivo è in salita. Il BATE Borisov non può fallire, ed è costretta a vincere in Armenia, o almeno pareggiare con 2 o più gol dopo il passo falso dell'andata (1-1).

Il BATE Borisov si è fatto bloccare 1-1 in casa dall'Alashkert nella gara d'andata. Fonte: Pressball

Tutto aperto tra Vardar e Malmo FF, con la contesa, spalmata sui 180' minuti, che riprenderà dal risultato di parità (1-1) maturato in Svezia la settimana scorsa. Qarabag, Rijeka e Partizan Belgrado partono tutte con i favori del pronostico in quanto nettamente superiori ai rispettivi avversari ed in più possono 'cullarsi' sugli allori dei risultati delle partite d'andata. Il piccolo club delle Far Oer, il Vikingur, cercherà di compiere l'impresa contro l'Hafnarfjordur: anche in questo caso si partirà dall'1-1 dell'andata, dunque gli islandesi non potranno fare troppi calcoli, ma cercare in tutti modi la vittoria per non abbandonare prematuramente la competizione.

Questo l'elenco completo delle gare che si disputeranno oggi con a fianco i rispettivi orari d'inizio:

16:00 FC Astana (Kaz)-Spartaks Jurmala (Lat)

18:00 Alashkert (Arm)-BATE Borisov (Blr)

18:00 Vardar (Mac)-Malmo FF (Swe)

19:00 Samtredia (Geo)-Qarabag (Aze)

19:00 TNS (Wal)-Rijeka (Cro)

19:00 Vikingur (Fai)-Hafnarfjordur (Ice)

20:45 Buducnost (Mne)-Partizan Belgrado (Srb)

Domani il turno verrà completato da altre 10 partite, quindi soltanto domani in tarda serata conosceremo il lotto completo delle squadre che prenderanno parte al terzo turno preliminare di Champions League.