Champions League, scatta oggi il terzo turno preliminare

Fonte: Getty Images

Inizia ad entrare nel vivo la Champions League. Oggi scatteranno le prime gare del terzo turno preliminare, che vedrà in campo squadre blasonate, che gravitano con costanza nella massima competizione continentale riservata alle squadre di club. Saranno 14 le gare in programma, spalmate su due giorni: oggi sono previste sei gare ed aprirà ufficialmente la giornata il Qarabag che ospiterà i moldavi dello Sheriff Tiraspol in un match che vede gli azeri nettamente favoriti ai fini del passaggio del turno.

Scenderà in campo lo Slavia Praga, che se la vedrà contro i bielorussi del BATE Borisov, i quali hanno faticato non poco, nel turno precedente, a sbarazzarsi del piccolo Alashkert. Il 'percorso Campioni' vedrà anche protagoniste AEK Atene contro CSKA Mosca e FCSB contro Viktoria Plzen. Il Copenaghen, dopo aver rischiato tantissimo contro lo Zilina nel secondo turno, volerà in Macedonia a giocare in casa del Vardar, mentre sarà tutta da seguire la sfida caldissima tra il Partizan Belgrado e l'Olympiakos.

Domani si disputeranno le restanti nove gare, tra cui spicca l'incontro tra il Nizza di Mario Balotelli e l'Ajax, con la compagine olandese che ritorna a calcare un palcoscenico europeo poco più di due mesi dopo la sconfitta in finale di UEFA Europa League contro il Manchester United. Per i nizzardi, invece, si tratta del debutto assoluto in UEFA Champions League. Il Nizza ha un passato in Coppa dei Campioni che risale a 60 anni fa: ha infatti raggiunto i quarti di finale nel 1956/57 e 1959/60, perdendo sempre contro il Real Madrid. Prima volta anche per altre due squadre: İstanbul Başakşehir e Viitorul, in campo rispettivamente contro Club Brugge e APOEL Nicosia. Da seguire anche lo scontro tra Celtic e Rosenborg, che promette spettacolo, e tanti gol.

Fonte: Getty Images

Questo l'elenco completo delle gare del terzo turno preliminare:

Martedì

Qarabağ (AZE) - Sheriff (MDA)

Slavia Praha (CZE) - BATE Borisov (BLR)

AEK Athens (GRE) - CSKA Moskva (RUS)*

FCSB (ROU) - Viktoria Plzeň (CZE)*

Vardar (MKD) - København (DEN)

Partizan (SRB) - Olympiacos (GRE)

Mercoledì

Astana (KAZ) - Legia Warszawa (POL)

Dynamo Kyiv (UKR) - Young Boys (SUI)*

Salzburg (AUT) - Rijeka (CRO)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Ludogorets (BUL)

Viitorul (ROU) - APOEL (CYP)

Maribor (SVN) - FH Hafnarfjördur (ISL)

Nice (FRA) - Ajax (NED)*

Celtic (SCO) - Rosenborg (NOR)

Club Brugge (BEL) - İstanbul Başakşehir (TUR)*

*Gare del percorso Campioni