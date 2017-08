Nizza, Sneijder e Balotelli salteranno il preliminare?

Quando a Nyon il Napoli è stato accoppiato al Nizza, non c'è stato nessun entusiasmo da parte dei tifosi, in quanto il sorteggio ha opposto la squadra di Sarri a quella francese, la più forte del lotto delle cinque possibili avversarie. La formazione di Lucien Favre era la più tosta, costituita da giocatori di assoluto livello tra cui spicca la presenza di Mario Balotelli. Qualche giorno dopo è arrivato anche l'ingaggio di Wesley Sneijder da parte dei nizzardi, con il trequartista orange che è andato a rinforzare il reparto d'attacco dei rossoneri.

La notizia, trapelata ieri in giro per il web, è che sia Supermario Balotelli che Wesley Sneijder potrebbero saltare almeno l'andata della doppia sfida per l'ingresso ai gironi di Champions. Mario si è infortunato nella gara di andata del preliminare con l'Ajax (problema muscolare alla coscia), e anche oggi ha fatto un allenamento blando a parte. Il Nizza quindi potrebbe presentarsi nella bolgia del San Paolo senza i suoi due uomini migliori. Il tecnico Favre non è per nulla ottimista: "Balotelli salterà di sicuro la gara contro il Troyes in questo fine settimana, poi valuterò se impiegarlo o meno contro il Napoli ma al momento la sua presenza nel preliminare di Champions League è in forte rischio. Lui ha bisogno di una mini-preparazione per poter essere in una condizione fisica accettabile".

Diverso è il discorso legato a Sneijder. Ha svolto solo una preparazione con il suo preparatore, quindi non è al cento per cento. Nei primi allenamenti è comunque apparso in palla, ma Favre ci va cauto: "E' un gran professionista, si è tenuto in forma, ma avrà bisogno di almeno 2-3 settimane per poter giocare una partita intera. Osserverò in questi giorni la risposta del suo corpo e poi farò le mie valutazione. Ci aspettano giorni molto importanti da qui al 16 agosto". E' invece già pronto l'altro nuovo acquisto, Allan Saint-Maximin, attaccante giovane, appena ventenne prelevato dal Monaco. A questo punto, non è da escludere un suo impiego, dal 1' minuto, nel caso in cui sia Balo che Wesley dovessero dare forfait.