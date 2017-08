Champions League, le gare del martedì: insidia svizzera per il CSKA

L'esultanza dei calciatori del CSKA Mosca

Oggi scatta l'ultimo atto dei preliminari della Champions League prima della tanto attesa fase a gironi nella quale parteciperanno solo in 32. Tra il 15 al 23 agosto si giocheranno 10 partite d'andata e altrettante di ritorno, che sceglieranno le 10 squadre meritevoli di farsi valere nella Champions che più conta. Il programma è equamente suddiviso tra oggi e domani, con in programma cinque gare sia il martedì che il mercoledì. Oggi, come spesso accade, si comincia dall'Est ed infatti la prima gara in programma è quella tra Qarabag e Copenaghen. Match sulla carta piuttosto equilibrato, i danesi partono leggermente avvantaggiati ma la compagine azera ci ha abituato ad exploit, soprattutto contro formazioni di rango superiore.

Alle 20.45 è in programma il calcio d'inizio delle altre quattro sfide. Apoel Nicosia-Slavia Praga è quella che gode di minore appeal, mentre a Lisbona è di scena lo Steaua Bucarest che proverà a sgambettare lo Sporting, seppur il compito dei rumeni sia alquanto complicato. Young Boys-Cska Mosca è la più imprevedibile, in quanto i bernesi spesso partono con gli sfavori del pronostico ma sono abili a sovvertirlo, proprio come accaduto nel turno scorso quando sono riusciti ad eliminare la Dinamo Kiev. Il match di cartello è senz altro quello che vede di fronte l'Hoffenheim al Liverpool. Seppur privi di Coutinho, la cui telenovela sembra essere giunta al termine con il passaggio al Barcellona, ma con un Salah in più nel motore, i Reds dovranno sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio della Nagelsmann band, compagine che è riuscita a piazzarsi al quarto posto nella scorsa Bundesliga e che è cambiata molto poco quest'estate.

Questo il programma di serata:

Ore 18:00: Qarabag - Copenaghen

Ore 20:45: Apoel Nicosia - Slavia Praga

Ore 20:45: Young Boys - CSKA Mosca

Ore 20:45: Hoffenheim - Liverpool

Ore 20:45: Sporting Lisbona - Steaua Bucarest